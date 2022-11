Covid-19 Melonjak dan Suku Bunga AS, Minyak Mentah Anjlok 3%

Houston, Beritasatu.com - Harga minyak mentah anjlok lebih dari 3% pada akhir perdagangan Kamis (17/11/2022) atau Jumat pagi WIB (18/11/2022). Tertekan oleh kekhawatiran kenaikan suku bunga AS yang lebih agresif dan meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di Tiongkok membuat harga minyak mentah jatuh.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Januari terpuruk US$ 3,08 (3,3%) menjadi menetap di US$ 89,78 per barel di London ICE Futures Exchange, setelah merosot 1,1% sehari sebelumnya.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) tergelincir US$ 3,95 (4,6%) menjadi ditutup pada US$ 81,64 per barel New York Mercantile Exchange, setelah jatuh 1,5% pada Rabu (16/11/2022).

"Ini semacam pukulan tiga kali lipat. Kami memiliki kasus Covid-19 yang meningkat di Tiongkok, suku bunga terus meningkat di sini di AS, dan sekarang kami memiliki pelemahan teknis di pasar," kata Dennis Kissler, wakil presiden senior perdagangan di BOK Financial.

BACA JUGA

Pipa Druzhba Kembali Operasional, Minyak Mentah Melemah

Presiden Federal Reserve St. Louis, James Bullard mengatakan aturan kebijakan moneter dasar akan mengharuskan suku bunga naik setidaknya ke sekitar 5%, sementara asumsi yang lebih ketat akan merekomendasikan suku bunga di atas 7%.

Dolar AS juga naik karena investor mencerna data ekonomi AS. Dolar yang lebih kuat membuat minyak berdenominasi dolar lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.

Baca selanjutnya

Tiongkok melaporkan peningkatan infeksi Covid-19 setiap hari dan kilang-kilang Tiongkok telah ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: ANTARA