Peran Telkom Indonesia Jaga Kualitas Komunikasi Selama KTT G-20

Jakarta, Beritasatu.com - Koneksi internet yang buruk menjadi musuh bersama masyarakat di era digital. Beruntung, musuh tersebut sama sekali tidak menampakkan dirinya saat persiapan dan puncak acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Bali digelar beberapa hari lalu.

Alih-alih diganggu koneksi yang buruk, para peserta, tamu undangan, serta seluruh pihak yang terlibat di KTT G-20 justru merasakan cepatnya sambungan internet serta komunikasi selama acara berlangsung.

Kelancaran koneksi tercipta salah satunya berkat kerja profesional yang dilakukan tim PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

“Layanan internet baik itu WiFi maupun broadband berjalan baik dan lancar. Alhamdulillah dari tim kami di broadcast enggak ada komplain sama sekali. Biasanya ada lag-lah, ini enggak ada sama sekali. Kemudian untuk WiFi, kan ini sudah jadi kebutuhan utama, komplainnya sangat kecil,” kata ICT Manager PT Pacto Convex Niagatama Ardian Pangato.

Pacto Convex adalah Professional Conference Organizer (PCO) atau penyelenggara acara konferensi, pertemuan, dan semacamnya yang mengurus perhelatan KTT G-20 di Bali. Perusahaan ini menyebut peran Telkom Indonesia cukup krusial dalam menjamin kelancaran acara internasional ini.

Menurut Ardian, layanan internet yang terjaga selama KTT G-20 terjadi salah satunya karena bagusnya komunikasi yang terjalin antara pihak Telkom Indonesia, penyelenggara acara, dan berbagai pihak lain.

“Dari awal sampai akhir yang saya lihat paling utama adalah masalah komunikasi. Alhamdulillah saya bertemu dengan tim Telkom yang bagus komunikasinya,” katanya.

“Yang saya suka di sini tuh fleksibilitas. Ini yang saya harapkan. Kita kalau ada event nggak bisa straight kalau A, B, C ya sudah A, B, C. Dinamika di lapangan itu pasti ada saja. Alhamdulillah teman-teman sangat responsif. Next kami ada event lagi, semoga dapat support seperti ini lagi,” tambah Ardian.

Ardian berkata, perubahan adalah hal yang wajar ditemui dalam penyelenggaraan acara apapun. Kadang, rencana yang sudah disusun rapi bisa berubah karena penyesuaian permintaan klien atau adanya hambatan di lapangan.

Karena itu, komunikasi yang efektif menjadi penting untuk dilakukan seluruh anggota tim agar seluruh persiapan acara dapat tetap berjalan lancar, terlepas dari sedikit banyaknya perubahan.

“Nah itu bisa di-delivery dengan baik mulai dari order, instalasi, cek apakah suatu alat sudah nyala apa belum. Saya trust dengan tim, enggak perlu cek satu-satu, cukup dengan melihat grafik itu saya trust. Tim saya itu jauh-jauh jaraknya, kalau saya ikuti semua saya pasti turun berat badan. Alhamdulillah saya bisa lakukan pemantauan dengan remote berkat bantuan teman-teman,” ujarnya.

Sumber: PR