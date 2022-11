Harga Minyak Ambles 2%, Catat Penurunan Mingguan Kedua

New York, Beritasatu.com - Harga minyak turun sekitar 2% pada Jumat (18/11/2022), mencatat penurunan mingguan kedua, karena kekhawatiran melemahnya permintaan di Tiongkok dan kenaikan suku bunga AS lebih lanjut.

Harga minyak mentah Brent melmah US$ 2,16 (2,4%) jadi US$ 87,62 per barel. sedangkan harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS melemah US$1,56 (1,9%) jadi US$ 80,08 per barel.

Kedua acuan harga minyak membukukan pelemahan mingguan, dengan Brent turun sekitar 9% dan WTI sekitar 10%.

Penguatan dolar AS yang membuat minyak lebih mahal bagi pembeli non-Amerika, menekan harga minyak mentah.

Struktur pasar dari kedua tolok ukur minyak bergeser dengan cara yang mencerminkan berkurangnya kekhawatiran pasokan.

Harga minyak mentah mendekati rekor tertinggi awal tahun 2022 karena invasi Rusia ke Ukraina menambah kekhawatiran tersebut. Selain itu, kontrak berjangka bulan depan melonjak ke premi sangat besar dibandingkan kontrak yang jatuh tempo, sinyal bahwa orang khawatir tentang ketersediaan minyak dan bersedia membayar mahal untuk mengamankan pasokan.

Tiongkok, yang ingin memperlambat impor minyak mentah dari beberapa sumber, telah mengalami peningkatan kasus Covid-19. Sementara harapan kenaikan suku bunga AS yang tidak terlalu agresif telah dipatahkan oleh pernyataan dari beberapa pejabat Federal Reserve.

"Situasi di Tiongkok dengan Covid-19 terus menghantui pasar ini. Begitu banyak optimisme dihargai di pasar segera setelah mereka mencoba mengatakan bahwa mereka akan dibuka kembali, tetapi kenyataan di lapangan benar-benar berlawanan dengan analisis penuh harapan itu,” kata partner di Again Capital LLC John Kilduff, di New York.

Kekhawatiran resesi mendominasi minggu ini bahkan dengan pengetatan pasokan oleh Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, bersama-sama dikenal sebagai OPEC+.

The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga lebih kecil 50 basis poin (bps) pada pertemuan kebijakan 13-14 Desember setelah empat kenaikan berturut-turut sebesar 75 bps, sebuah jajak pendapat Reuters menunjukkan.

OPEC+, yang memulai pemotongan pasokan pada November, mengadakan pertemuan kebijakan pada 4 Desember mendatang.

Sumber: Investor Daily