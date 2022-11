Di Balik Momen Akrab Sri Mulyani dengan PM Inggris dan Kanselir Jerman

Jakarta, Beritasatu.com - KTT G-20 di Bali telah usai. Sejumlah momen unik terpotret dalam kegiatan yang dihadiri belasan kepala negara serta pimpinan lembaga internasional.

Salah satu yang menarik momen akrab Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dengan Perdana Menteri (PM) Inggris Rishi Sunak dan Kanselir Jerman Olaf Scholz setelah setelah makan siang Lunch KTT G-20 di Dome Apurva Bali 15 November lalu.

Kehangatan itu dibagikan Sri di akun instagram pribadinya @smindrawati seperti dipantau Sabtu (19/11/2022).

"Cerita unik dari foto ini, sebelum menjadi Perdana Menteri, keduanya adalah mantan Menteri Keuangan di Inggris dan di Jerman yang saya kenal dan sering bertemu di pertemuan G-20 sebelumnya," kata Sri.

Sri Mulyani menyampaikan selamat kepada keduanya atas tanggung jawab dan tugas baru yang berat dan tidak mudah dalam memimpin Inggris dan Jerman saat ini. Kondisi tantangan ekonomi dan geopolitik sungguh sulit sangat kompleks di kedua negara. "Perang di Ukraina, krisis pangan dan energi yang menyebabkan inflasi tertinggi dalam 40 tahun terakhir, memperlemah ekonomi dan menimbulkan tekanan sosial politik dalam negeri," kata Sri Mulyani.

Banyak kebijakan dan keputusan sangat sulit yang harus dilakukan untuk mengatasi dan mengembalikan kesehatan ekonomi dan keamanan serta stabilitas negara.

"UK dan Germanu are among the strong supporters to Indonesia G-20 Presidency agenda to achieve: Recover Together Recover Stronger. I wish them both the best luck on their new extremely important and difficult responsibilities," demikian kata Sri Mulyani dalam akun Instagramnya.

