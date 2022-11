Peningkatan Kinerja BKI Dapat Apresiasi dari BPKN

Jakarta, Beritasatu.com - Komitmen PT Biro Klasifikasi Indonesia Persero (BKI) yang menjunjung tinggi kepercayaan konsumen dengan menjaga dan meningkatkan kinerja dari waktu ke waktu mendapatkan apresiasi. BKI sebagai salah satu pelaku usaha nasional yang bergerak di bidang testing, inspection, certification, consultation, classification, & statutory (TICCCS), mendapat penghargaan BPKN Award Raksa Nugraha pada kategori Pelaku Usaha yang Peduli Perlindungan Konsumen 2022.

“Prestasi ini merupakan hasil dari kerja keras serta dedikasi seluruh pegawai BKI untuk selalu bertanggung jawab dan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh konsumen sehingga selalu terjalin hubungan kerja yang baik,” ujar Pelaksana Harian Kepala Divisi Pemasaran & Hubungan Pelanggan BKI Sugeng Yulianto dalam keterangannya, Minggu (20/11/2022).

BACA JUGA

Biro Klasifikasi Indonesia Tingkatkan Kualitas Surveyor

Sugeng berharap, penghargaan ini dapat memberikan motivasi kepada seluruh pegawai BKI untuk selalu menjaga dan meningkatkan hubungan baik dengan para pengguna jasa BKI.

BPKN Award Raksa Nugraha adalah apresiasi yang diberikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) kepada para pelaku usaha dan pemerintah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan juga dalam rangka meningkatkan sikap keberpihakan masyarakat terhadap perlindungan konsumen.

Sebelumnya, BKI telah mengantongi beberapa penghargaan di antaranya yaitu TJSL Awards 2022 untuk kategori Manufacturing Industry Best TJSL 2022 with Outstanding Initiatives of Community Development dari Warta Ekonomi Research and Consulting, serta BUMN Awards 2022 pada Oktober lalu di kategori Brand Images dari The iconomics.com.

BACA JUGA

Biro Klasifikasi Indonesia Dukung Penerapan Pajak Karbon

Tidak hanya itu, BKI juga mendapat penghargaan dalam ajang Government, Risk, and Compliance (GRC) dan Performance Excellence Awards 2022 untuk kategori The Best GRC for Corporate Governance & Compliance for Survey & Inspection Industries.

Selain meraih penghargaan kategori korporasi, dalam ajang tersebut, Direktur Keuangan, Administrasi dan Manajemen Risiko BKI Bandung Pardede turut mendapat penghargaan The Best Chief Risk Management Officer for Survey & Inspection Services, serta penghargaan bagi Komisaris BKI Dwi Budi Sutrisno juga mendapatkan penghargaan The Best Commissioners for Survey & Inspection Industries.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily