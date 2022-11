Industri Pengolahan, Kunci Indonesia Jadi Negara Maju

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah disarankan untuk melakukan transformasi ekonomi jilid dua untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah harus memperkuat sektor industri pengolahan untuk mencapai transformasi ekonomi.

Seperti diketahui, pemerintah menargetkan untuk keluar dari kelompok negara berpendapatan menengah (middle income country) dan naik jadi negara berpendapatan tinggi (high income country) di tahun 2045.

"Harus ada ekstra effort, harus ada dan upaya baru supaya Indonesia bisa naik kelas di 2045. Kita butuh manufaktur yang kuat untuk transformasi ekonomi jilid 2 menuju 2045,” ucap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2016-2019, Bambang Brodjonegoro dalam acara Indonesia Development Forum, Senin (21/11/2022).

BACA JUGA

Industri Pengolahan Jadi Mesin Ekonomi di Kuartal III 2022

Bambang mengatakan, upaya meningkatkan kualitas industri pengolahan dimulai dengan menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah tinggi.

Selama ini, lanjut dia, sektor garmen menjadi andalan pemerintah, padahal sektor tersebut tidak memiliki kompleksitas dan nilai tambah tinggi.

“Kunci keberhasilan industrialisasi suatu negara adalah kalauberhasil membangun industri yang kompleks bukan industri yang gampang. Kalau pakai istilah manufacturing kita tidak bisa lagi menjadi negara assembly (yang merakit) tetapi sudah harus menjadi produsen produk,” kata Bambang.

BACA JUGA

KSP: Industri Pengolahan Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi

Bambang menegaskan, upaya meningkatkan nilai tambah harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Misalnya dalam hilirisasi produk nikel, sebagai penghasil nikel terbesar di dunia Indonesia harus meningkatkan nilai tambah nikel.

Bila pemerintah hanya melakukan ekspor produk mentah nikel maka tidak memiliki nilai tambah. Oleh karena itu, harus ditingkatkan perlu ditingkatkan kompleksitasnya mulai dengan feronikel melalui smelter.

“Mumpung kita punya nikel ya kalau bisa Indonesia menjadi one of the main producers dari produk nikel yang paling sophisticated. Makanya maju sampai ke stainless steel itu pun sudah sangat bagus. Untuk menjadi negara maju Indonesia butuh industri logam dasar yang kuat dan stainless steel itu salah satunya,” kata Bambang.

BACA JUGA

Pemerintah Bidik Kontribusi Industri Pengolahan Tembus 21% di 2024

Bambang menambahkan, hilirisasi nikel bisa diwujudkan pemerintah melalui pembangunan pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik.

Menurutnya, untuk menjadi produsen bukan hanya memiliki pabrik dengan lokasi di Indonesia, namun hal yang lebih penting adalah penguasaan teknologi.

“Mumpung kita punya nikel, jadi nikel itu kita manfaatkan untuk menjadi produksi yang much more complexity. Selain itu banyak lagi contohnya kita punya bauksit ya agak kerja keras sedikit jadi alumina, tetapi yang lebih bagus adalah jadi aluminium, lebih bagus lagi kala kita bisa kemudian mengembangkan produk yang berbasis aluminium,” kata Bambang.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily