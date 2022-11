Bank Dunia: Indonesia Mampu Selesaikan Presidensi Tersulit G-20

Jakarta, Beritasatu.com- Organisasi keuangan internasional, Bank Dunia (World Bank) dan International Monetary Fund (IMF) mengapresiasi Pemerintah Indonesia yang berhasil menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Bali pada 15-16 November 2022. Perwakilan dari dua lembaga ini menyatakan kesuksesan G-20 membuat posisi Indonesia patut diperhitungkan di kancah global.

Country Director World Bank for Indonesia and Timor Leste Satu Kahkonen menilai Indonesia mampu menyelesaikan presidensi tersulit dalam sejarah G-20 karena situasi geopolitik sedang memanas dan masih dalam masa pandemi Covid-19. "Well done (bagus sekali),” kata Satu Kahkonen dalam acara "Economic Forum 2023, Memperkuat Ketahanan Ekonomi Menghadapi Ancaman Resesi Global" di Bali, belum lama ini.

Kahkonen mengatakan, saat perang Rusia Ukraina pecah, ada pertanyaan besar apakah pertemuan G-20 ini bisa terlaksana. Ada pula keraguan mungkinkah G20 mampu menghasilkan keputusan bersama. "Hingga awal pekan sebelum puncak G-20, masih banyak yang skeptis komunike bisa dibuat. Tetapi Indonesia berhasil melakukannya,” ucapnya.

Kahkonen melanjutkan, pencapaian Indonesia dalam presidensi G-20 kali ini bukan hal mudah. Dia bahkan menyebutnya sebagai presidensi tersulit dalam sejarah. Disebabkan baru kali ini Indonesia memegang Presidensi G20 dan dalam kondisi global yang sulit. "Saya menyampaikan selamat kepada pemerintah Indonesia atas pencapaiannya dalam menyelesaikan Presidensi G20 dengan sukses," katanya.

Senior Resident Representative for Indonesia of IMF, James P. Walsh menyampaikan penghargaan untuk pemerintah Indonesia atas terlaksananya G20 dengan baik. "Di tengah situasi geopolitik saat ini, tidaklah mudah membangun konsensus dengan banyak negara. Selamat Indonesia,” katanya.

Dalam forum yang sama, Founder dan CEO Ayoconnect, Jakob Friedemann Rost, juga menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan Presidensi G-20 Indonesia. Keberhasilan ini membuat Indonesia kini menjadi negara yang diperhitungkan dalam peta dunia dan membuat Bali kian populer. “Selamat kepada Indonesia,” tegasnya.

Sementara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno yang hadir ...

Sumber: Investor Daily