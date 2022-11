Emiten Migas Milik Suami Puan Raih Pinjaman US$ 17 Juta

Jakarta, Beritasatu.com– Emiten minyak dan gas (migas), PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) meraih pinjaman melalui anak perusahaan yakni PT Energasindo Heksa Karya (EHK) senilai total US$ 17 juta (Rp 267,49 miliar) dari PT Bank HSBC Indonesia. Dananya akan digunakan perusahaan milik Happy Hapsoro Sukmonohadi, suami Ketua DPR Puan Maharani ini untuk ekspansi usaha.

“Fasilitas pinjaman yang diperoleh EHK dari HSBC akan dipergunakan untuk pembiayaan ekspansi usaha dan pembangunan infrastruktur pipa gas dalam rangka pengembangan bisnis EHK dan anak usahanya,” jelas Sekretaris Perusahaan Rukun Raharja Yuni Pattinasarani dalam keterbukaan informasi, Senin (21/11/2022).

Merujuk data keuangan terbaru perseroan, per 30 Juni 2022 total liabilitas RAJA secara konsolidasi meningkat 19,19% menjadi US$ 23,48 juta dari US$ 19,7 juta akhir tahun lalu. Sedangkan jumlah liabilitas tidak lancar perseroan, turun tipis dari US$ 100,76 juta menjadi US$ 96,6 juta.

Dalam posisi keuangan liabilitas lancar, utang usaha mencatatkan angka paling besar yakni US$ 10,28 juta, disusul pinjaman bank sebesar US$ 8,72 juta. Sementara itu pada jumlah liabilitas tidak, pinjaman bank mendominasi dengan nilai US$ 93,73 juta pada pertengahan 2022.

Dalam paruh pertama 2022, emiten migas suami Puan ini membukukan laba bersih US$ 2,81 juta, naik 975,96% atau sepuluh kali lipat laba bersih semester I-2021 yang sebesar US$ 261.172. Dengan begitu, laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tengah tahun ini setara Rp 41,83 miliar.

Pertumbuhan kinerja tersebut salah satunya berasal dari kenaikan pendapatan sekitar 11,8% menjadi US$ 56,08 juta pada Januari-Juni 2022 dari US$ 50,14 juta pada periode sama tahun lalu. Pendapatan lain-lain RAJA dari laba entitas anak semester pertama ini juga naik 148,7% (yoy) menjadi US$ 3,85 juta dari US$ 1,54 juta. Dikurangi pos pengeluaran beban lain-lain, emiten penyedia energi terintegrasi dari hulu ke hilir tersebut membukukan laba tahun berjalan US$ 3,37 juta.

Potensi berlanjutnya pertumbuhan kinerja keuangan RAJA pada semester I 2022 tersebut, membuat Samuel Sekuritas menargetkan harga saham RAJA naik menjadi Rp 1.500 dengan rekomendasi dipertahankan beli.

Sumber: Investor Daily