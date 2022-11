Kurs Rupiah Menguat Tipis ke Kisaran Rp 15.695

Jakarta, Beritasatu.com - Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Selasa (22/11/2022) terpantau menguat tipis ke kisaran Rp 15.600.

Menurut data Refinitiv, pada pukul 16.00 WIB, di pasar spot exchange, kurs rupiah berada di level Rp 15.695 per dolar AS atau terapresiasi 15 poin (0,1%) dibandingkan perdagangan sebelumnya Rp 15.710. Transaksi rupiah hari ini berkisar dalam kisaran Rp 15.699-Rp 15.725 per dolar AS.

Nilai tukar rupiah terhadap euro terdepresiasi 0,15% ke Rp 16.112,49, terhadap pound sterling menguat 0,02% ke Rp 18.567,19, terhadap yen melemah 0,27% ke Rp 110,82, terhadap dolar Australia melemah 0,27% ke Rp 10.404,22, terhadap dolar Singapura melemah 0,06% ke Rp 11.374.

Indeks dolar AS (DXY), yang melacak greenback terhadap mata uang utama dunia, berada di 107,53 atau melemah 0,28% dari posisi sebelumnya.

Sumber: BeritaSatu.com