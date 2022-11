Kemenkeu: Aliran Investasi Mampu Serap 307.000 Tenaga Kerja

Jakarta, Beritasatu.com - Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional, Titik Anas mengatakan investasi langsung yang mengalir ke Indonesia telah menyerap sebanyak 307.000 tenaga kerja.

"Pada kuartal III investasi telah menciptakan lapangan kerja bagi para pencari kerja baru yaitu menyerap sekitar 307.000 tenaga kerja, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu,"ujar Titik dalam The 1st International Student Leaders Meeting 2022, di Jakarta, Selasa (22/11/2022).

Titik menambahkan, investasi langsung pada kuartal III 2022 menguat terhadap total investasi keseluruhan pencapaian investasi di Indonesia sebesar Rp307,8 triliun. Angka ini lebih tinggi 42% dari periode yang sama tahun lalu.

Sementara, penanaman modal asing meningkat sebesar 63,6 persen, sehingga mencerminkan bahwa Indonesia tidak hanya menerima investasi dari dalam negeri melainkan juga dari negara lain.

"Membaiknya kinerja investasi langsung menandakan bahwa pasar Indonesia masih menarik di tengah risiko global," kata Titik.

Dengan demikian, lanjut Titik, laju pertumbuhan ekonomi 2022 dipastikan berlanjut dan tetap kuat. Oleh karena itu, Kemenkeu meminta semua pihak terus terus mengoptimalkan kinerja ekonomi di akhir tahun.

Faktor penopang ekonomi tahun ini berasal dari konsumsi rumah tangga yang relatif kuat, likuiditas yang cukup, kinerja ekspor hingga percepatan pembangunan infrastruktur.

"Jadi kami termasuk yang kami sebut sebagai the shining light around the world from the emerging country," ucapnya.

Lebih lanjut Titik menjelaskan, pemerintah telah menghabiskan dana lebih dari Rp 700 triliun untuk pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.

"Indonesia adalah negara yang menonjoldalam pembangunan infrastruktur. Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah menghabiskan lebih dari Rp 700 triliun untuk membangun infrastruktur di seluruh negeri dan anda lihat, bandara baru, jalan baru dan jembatan baru yang dibangun di seluruh negeri,” ujarnya.

Menurut Titik, pembangunan infrastruktur juga harus sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. "Kedepan tantangan di bidang SDGs akan terus meningkat dari waktu ke waktu seiring munculnya gejolak global," pungkasnya.

