Kenaikan Bunga Fed Akan Lebih Kecil, Bursa AS Menguat

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street ditutup menguat pada Rabu (23/11/2022) karena risalah pertemuan Federal Reserve (The Fed) menunjukkan bahwa bank sentral akan menaikkan suku bunga lebih kecil dalam beberapa bulan mendatang karena inflasi mereda.

Dow Jones Industrial Average di bursa AS naik 95,96 poin atau 0,28% menjadi 34.194,06. S&P 500 naik 0,59% menjadi 4.027,26, dan Nasdaq Composite meningkat 0,99% menjadi 11.285,32.

Saham Nordstrom turun 4,24% karena suramnya proyeksi kinerja. Namun laba dan penjualan Nordstrom mengalahkan ekspektasi, menurut ekspektasi konsensus Refinitiv. Tesla naik 7,82% setelah Citi meningkatkan saham menjadi netral dari jual. Adapun Deer melonjak 5,03% karena pendapatannya di atas perkiraan.

Risalah pertemuan Fed November mengisyaratkan bahwa bank sentral melihat kemajuan dalam melawan inflasi dan ingin memperlambat laju kenaikan suku bunga. Artinya kenaikan suku bunga lebih kecil hingga akhir tahun ini dan 2023.

“Sebagian besar peserta menilai bahwa perlambatan kenaikan suku bunga kemungkinan segera terjadi,” bunyi risalah tersebut.

Sebelumnya pada bulan November, bank sentral menyetujui kenaikan 0,75 poin persentase keempat berturut-turut yang membawa suku bunga ke level tertinggi sejak 2008. Sebagian besar ekonom memperkirakan kenaikan 0,5 poin persentase pada bulan Desember.

Data klaim pengangguran mencapai 240.000 untuk pekan yang berakhir 19 November atau lebih tinggi dari ekonom yang disurvei Dow Jones 225.000. Hasil ini menandakan bahwa pasar tenaga kerja melemah. Namun pada saat yang sama, pesanan barang tahan lama Oktober lebih kuat dari yang diperkirakan, sebesar 1%, lebih tinggi dari perkiraan 0,5%.

Bursa AS tutup pada Kamis (24/11/2022) untuk liburan Thanksgiving dan akan tutup lebih awal pada Jumat (25/11/2022)..

