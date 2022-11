Pendapatan Surya Esa Diproyeksi Meroket 4.935%, Pemicunya?

Jakarta, Beritasatu.com– PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) mengestimasi pendapatan hingga akhir 2022 menjadi US$ 700 juta atau naik sekitar 4.935% dari perolehan tahun lalu US$ 13,9 juta. Emiten pengolahan minyak dan gas ini belum dapat memproyeksikan pendapatan tahun depan, tetapi berharap harga LPG dan amonia akan tetap tinggi.

“2022 ekspektasi kami, revenue lebih besar dari US$ 700 juta dan EBITDA (earning before interest tax and amortization) lebih dari US$ 330 juta. Tahun depan lebih baik tidak kami prediksi, tunggu kami lihat kondisi pasar tahun depan,” ujar Direktur PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) Prakash Chand Bumb dalam paparan publik secara virtual, Rabu (23/11/2022).

Sebagai gambaran, hingga September 2022, ESSA telah mencetak pendapatan US$ 557 sebagai catatan rekor tertinggi terbaru. Pada kurun waktu yang sama, perseroan membukukan EBITDA US$ 269 juta secara konsolidasi. Dengan kata lain, pendapatan dan EBITDA mereka setahun penuh diperkirakan naik masing-masing 25,67% dan 22,67% dari realisasi sembilan bulan pertama tahun ini.

Perkiraan tersebut turut ditopang kenaikan target produksi LPG menjadi 63.000 metric ton (MT) pada akhir 2022 dan produk kondensat menjadi 145.000 barrel hingga Desember mendatang. Meningkatnya proyeksi pendapatan perseroan tahun ini juga didukung kenaikan harga amonia di pasar global.

Perlu diketahui, sepanjang Januari-September 2022, harga rata-rata amonia naik menjadi US$ 902 per MT dari US$ 441 per MT pada sembilan bulan 2021. Sedangkan realisasi harga LPG pada perbandingan waktu yang serupa, naik menjadi US$ 773 per MT dari US$ 581 per MT. “Ekspansi kami sekarang sedang kerjakan blue ammonia tahun depan. Kami akan lanjutkan fokus ke amonia. Tentu saja kami mencari peluang untuk bisnis lain tetapi blue ammonia kami fokuskan untuk 2023,” sambung Prakash.

Namun perseroan mengaku tidak menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) yang signifikan karena tahun ini dan tahun depan ESSA hanya menyiapkan capex beberapa juta dolar. “Pada dasarnya kami menjaga biaya yang diinginkan (efisiensi),” sambung dia.

Pabrik blue ammonia yang sedang perseroan kembangkan, diperkirakan akan mulai beroperasi pada 2025 dengan kapasitas 1.900 temperature-programmed desorption (TPD). Sebelumnya, ESSA telah menandatangani nota kesepahaman tentang Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) untuk produksi blue ammonia di Indonesia.

Ditandatangani pada 18 Maret 2021, anak perusahaan ESSA yakni PT Panca Amara Utama akan mengembangkan produksi amoniak rendah karbon di Indonesia, yang dikenal sebagai blue ammonia. Kerja sama ini juga menggandeng Japan Oil, Gas and Metals National Corporation, Mitsubishi Corporation, dan Institut Teknologi Bandung. “Ini bukan pabrik blue ammonia yang baru tetapi konversi dari pabrik yang saat ini untuk menjadi blue ammonia, kapasitasnya sama,” ujar Wakil Presiden Direktur PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) Kanishk Laroya.

Selain blue ammonia, emiten produsen bahan kimia tersebut juga mengaku tertarik untuk mengembangkan green ammonia, namun sampai saat ini ESSA belum punya rencana mengembangkan produk tersebut.

“Rencana mengembangkan green ammonia menurut kami menarik juga. Namun saat ini kami lihat feasibility-nya masih belum layak. Ini harus kami terus monitor ke depan karena seperti kita tahu di renewable energy, cost bisa mulai turun secara drastis kalau ada banyak orang yang mulai mengembangkan,” tutup Kanishk.

Sumber: Investor Daily