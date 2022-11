Krungsi dan Adira Finance Akan Akuisisi Home Credit Rp 3,1 T

Jakarta, Beritasatu.com - Anak perusahaan MUFG Bank, Bank of Ayudhya Public Company Limited (Krungsri) dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) atau Adira Finance mengumumkan akuisisi bisnis pembiayaan konsumen Home Credit di Indonesia.

Transaksi tersebut merupakan bagian dari akuisisi MUFG dan MUFG Bank atas seluruh saham Home Credit Consumer Finance Philippines Inc (HC Philippines) dan 85% saham PT Home Credit Indonesia (HC Indonesia).

Dijadwalkan saham HC Indonesia akan diakuisisi dalam tahun 2023, dengan perkiraan total EUR 200 juta atau kira-kira setara dengan Rp 3,1 triliun (kurs EUR/IDR: Rp 15.465). Harga pembelian akhir akan dikenakan penyesuaian satu per satu berdasarkan nilai buka ekuitas pada saat penutupan transaksi.

Transaksi ini tunduk pada persetujuan dari pemegang saham Krungsri, Bank Thailand (BOT), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Philippines Competition Commission (PCC), dan pemberitahuan kepada Japanese Financial Services Agency (JFSA), Securities and Exchange Commission of Philippines, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan/atau badan pengatur terkait lainnya, diharapkan selesai pada semester II-2023. Langkah ini menandai pencapaian penting lainnya dalam arah strategis ekspansi Asean Krungsri.

Baca selanjutnya

President and Chief Executive Officer Krungsri Seiichiro Akita mengatakan, pihaknya sangat ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily