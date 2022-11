Kapitalisasi IHSG Terbesar di ASEAN

Jakarta, Beritasatu.com – Bursa Efek Indonesia (BEI) menginformasikan, kapitalisasi pasar modal di Indonesia menjadi yang terbesar di antara negara-negara ASEAN per 22 November 2022. Direktur Utama BEI Iman Rachman menyebutkan market cap IHSG telah mencapai Rp 9.400 triliun atau sekitar US$ 630 miliar.

“Oleh sebab itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak ibu selaku manajemen perusahaan tercatat, di mana market cap ini akan tercermin dari fundamental perusahaan-perusahaan bapak ibu sekalian,” ujar Iman pada CEO Networking (CEON) 2022 bertema Strengthening Economics Growth in Dynamics Conditions, Kamis (24/11/2022).

Apresiasi tersebut diungkapkan karena sama-sama diketahui bahwa tahun ini masih banyak perusahaan yang belum untung. Namun di saat bersamaan investor terbukti masih percaya bahwa Indonesia merupakan negara pilihan untuk berinvestasi, dibuktikan dari catatan kapitalisasi pasar tersebut.

Selain kapitalisasi pasar, Iman juga memaparkan bahwa nilai rata-rata transaksi per hari di BEI hingga 22 November 2022, menempati urutan kedua di ASEAN. Rata-rata perdagangan di bursa Indonesia mencatatkan angka Rp 14,9 triliun atau sekitar US$ 1 miliar per hari, sedangkan Thailand di urutan pertama menunjukkan transaksi perdagangan US$ 2 miliar per hari dengan jumlah investor lebih sedikit dibanding Indonesia.

“Artinya, market mereka lebih deep karena produk mereka lebih banyak untuk investasi. Kalau bicara trading harian kita Rp 14,9 triliun, dengan jumlah investor tembus 10 juta investor berdasarkan KSEI (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia),” sambung dia.

