Inspirasi dan Budaya Literasi dari Srikandi Bukit Asam

Beritasatu.com, Muara Enim - Srikandi Bukit Asam menggelar kegiatan "Srikandi Mengajar, Srikandi Menginspirasi" dalam rangka menginspirasi para pelajar tingkat SMA/SMKA di wilayah sekitar perusahaan.

Srikandi Bukit Asam merupakan salah satu program bidang sosial masyarakat PT Bukit Asam Tbk (PTBA) tahun 2022.

Program tersebut dilaksanakan serentak di 7 SMA/SMK sekitar wilayah operasi PTBA, antara lain ada UPT SMAN 11 Muara Enim, SMA Bukit Asam Tanjung Enim, SMK Bukit Asam Tanjung Enim, SMA Muhammadiyah Tanjung Enim, SMK Bina Mulya Lawang Kidul, SMK Mutiara Tanjung Enim, dan SMK Cendekia Unggul Tanjung Enim.

Dalam program "Srikandi Mengajar, Srikandi Menginspirasi", para Srikandi Bukit Asam memberikan sesi berbagi dengan mengangkat tema motivasi dan inspirasi kepada para pelajar tingkat SMA/SMK di wilayah sekitar perusahaan.

Selain itu, Srikandi Bukit Asam juga menyediakan serta membagikan buku dalam upaya menciptakan budaya literasi di kalangan muda.

Direktur Komersial PT HBAP, Anita Parma menjelaskan bahwa tujuan dari program ini ialah menumbuhkan peran perempuan terhadap kecerdasan bangsa, memperkenalkan perusahaan maupun bidang/profesi, memberi motivasi dan inspirasi kepada siswa-siswi untuk belajar dan berkarya guna mencapai masa depan yang lebih baik.

Beberapa anggota Srikandi Bukit Asam yang menjadi inspirator dalam kegiatan ini antara lain adalah Anita Parma (Direktur Komersial PT Huadian Bukit Asam Power/HBAP), Fenny Widyastuti (AVP Manajemen Talenta PTBA), Peni Rostiarti (AVP Geologi dan Pemboran PTBA), Wiwin Widayati (Spesialis Perencanaan dan Pengembangan Sistem Audit PTBA), Listati (AM Community Engagement PTBA), Fida Khansa (AM Performance Control and Reporting PTBA) dan Rahmaida Sari (Analis Batubara PTBA).

"Kegiatan Srikandi Mengajar sangat menginspirasi, mudah mudahan bisa berjalan terus menerus sehingga membuka peluang untuk bisa mengembangkan wawasan untuk pengetahuan dunia kerja dan dunia industri," kata Anita, sebagaimana dikutip dari siaran pers, Kamis (24/11/2022).

Kepala SMK Bukit Asam Evi Komala Sari menambahkan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi Srikandi Bukit Asam yang menggelar kegiatan ini.

"Srikandi Mengajar menurut kami sangat bermanfaat bagi anak-anak kami peserta didik karena menambah wawasan tentang dunia kerja, harapan kami kegiatan ini akan terus berlangsung tidak hanya satu kali ini saja," ujarnya.

Ketua Srikandi Bukit Asam, Erdawati, mengatakan bahwa program ini merupakan wujud komitmen dan kontribusi para Srikandi Bukit Asam dalam memajukan dunia pendidikan dan peradaban bangsa dengan memberikan motivasi dan inspirasi kepada para siswa/siswi tingkat SMA/SMK guna menciptakan generasi masa depan yang lebih baik.

Dalam kesempatan tersebut, Srikandi Bukit Asam juga memberikan bantuan untuk sarana penunjang sekolah berupa printer wireless dan juga aneka suvenir untuk para guru dan siswa/siswi, serta beberapa buku bacaan yang diharapkan dapat menghidupkan kembali budaya literasi di lingkungan sekitar PTBA.

Sumber: BeritaSatu.com