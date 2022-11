Lippo Insurance Raih 2 Penghargaan Top 100 CEO & The Next Leader Forum

Jakarta, Beritasatu.com - PT Lippo General Insurance Tbk (Lippo Insurance) kembali meraih penghargaan di ajang Top 100 CEO & The Next Leaders Forum 2022 yang diadakan oleh Majalah Infobank.

Perhelatan yang bertujuan memberikan apresiasi kepada 100 pemimpin di lembaga keuangan ini, juga dibarengi dengan awarding terhadap 10 Banker of The Year 2022, 10 CEO of The Year 2022 serta The Next Leaders 2022.

CEO Lippo Insurance, Agus Benjamin, dinobatkan sebagai The Top 100 CEO atas dedikasi dan kinerja terbaiknya membawa perseroan menghasilkan kinerja terbaik.

Penghargaan The Best CEO diberikan kepada figur pemimpin perusahaan yang mampu menginspirasi, serta membawa perubahan untuk beradaptasi sehingga mampu bertahan bahkan unggul di masa kondisi pasca pandemi Covid-19 yang tidak menentu.

Sementara, Direktur Lippo Insurance, Gilbert Deddy Naibaho, juga menyabet penghargaan The Next Top Leaders 2022

Adapun sejumlah kriteria yang menentukan para CEO masuk dalam jajaran Top 100 CEO 2022 versi Infobank ini, yaitu kinerja perusahaan yang dipimpin berdasarkan hasil rating sektoral dan predikat kinerja "sangat bagus" versi Infobank tahun 2022.

Kemudian, ukuran atau size dari perusahaan yang dipimpin CEO tersebut. Faktor pencapaian dan prestasi tertentu dari CEO terpilih juga turut menentukan gelar ini.

Kriteria lainnya adalah pengalaman, ketokohan, dan kontribusi CEO terpilih bagi industrinya.Terakhir, tentunya pertimbangan dewan redaksi Infobank yang turut menjadi penentu.

Lippo Insurance sangat bangga menerima penghargaan ini dan berharap dapat terus termotivasi untuk bertumbuh secara berkelanjutan dan tidak pernah berhenti untuk memberi yang terbaik bagi semua baik karyawan, klien, mitra bisnis maupun masyarakat.

Sumber: BeritaSatu.com