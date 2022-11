Perpadi DKI: Kami Berharap Pasokan Beras Lancar dan Harga Stabil

Jakarta, Beritasatu.com- Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) DKI Jakarta, Nellys Soekidi, berharap kondisi pasokan beras lancar dan harga beras bisa stabil.

Nellys mencontohkan, saat ini harga gabah sudah menembus Rp5.800 per kilogram, yang mana sudah sangat tinggi. Apalagi jika sudah ditahap beras medium atau premium yang sudah melampui Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Saya sendiri mengambil (beras) dari Jawa Timur, Jawa Tengah, kadang-kadang Lampung. Tetapi memang dari dulu bulan 11,12,1 itu bulan-bulan yang harus diantisipasi sejak awal, karena itu musim paceklik," ungkap Nellys yang juga merupakan pedagang Pasar Induk Beras Cipinang, Jumat (25/11/2022).

Nellys menjelaskan, kenaikan harga beras jelas merugikan konsumen. Tetapi, hal tersebut bukan ulah dari para pedagang, melainkan sektor hulu beras yakni harga gabah Rp5.800 per kilogram yang kepalang meroket.

"Harga dasarnya sudah tinggi. Justru menurut kami Pemerintah harus hadir. Jadi kalau ada pertanyaan antara Bulog dan Kementan saya enggak ikut campur itu, pelaku usaha hanya mengharapkan bahwa kalau stok kurang, dipenuhi. Itu mengenai dari mana, negara tidak boleh mengambil risiko terhadap overstock," tutur Nellys.

Menurut Nellys, pemerintah melalui Bulog harus mencukupi stok beras nasional yang kurang 600.000 ton untuk Desember 2022.

"Untuk mengisi stok dari mana pun, saya pikir Bulog sudah bagus dan maksimal melakukan pengadaan di akhir-akhir ini tetapi kalau kurang tidak boleh mengambil risiko. Itu stok harus cukup, negara tidak boleh mengambil risiko. Saya dagang dari puluhan tahun, ini stok Bulog yang paling kecil di akhir-akhir bulan ini," jelasnya.

Diketahui, Informasi Pangan Jakarta mencatat, harga beras pada Jumat (25/11/2022 pukul 17:41 WIB) harga naik untuk semua jenis. Yaitu:

- beras IR.I (IR 64) naik Rp27 jadi Rp11.576 per kg

- beras IR.II (IR 64) Ramos naik Rp18 jadi Rp10.720/kg

- beras IR.III (IR 64) medium naik Rp52 jadi Rp9.991 per kg

- beras Muncul I harga tetap Rp12.496 per kg

- beras IR 42/ Pera naik Rp49 jadi Rp12.273 per kg

- beras Setra I/ Premium naik Rp26 jadi Rp12.294 per kg.

Sumber: BeritaSatu.com