Upaya Menjaga Inflasi Nasional Dimulai dari Beras

Jakarta, Beritasatu.com- Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa beras merupakan salah satu komoditas pangan yang berkontribusi besar terhadap inflasi pangan dan mempengaruhi angka inflasi nasional.

Berdasarkan data BPS, harga beras pada bulan Oktober 2022 mengalami inflasi 1,13% yang menyumbang inflasi nasional sebesar 0,34% Mengutip data Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional, harga beras medium di tingkat konsumen pada Oktober Rp 11.090 per kg, sementara harga beras medium per 27 November di harga Rp 11.160 per kg. Kenaikan harga beras sudah terjadi sejak Juli 2022 hingga November dengan kenaikan 4,3% dari harga Rp 10.700 per kg. Beras merupakan komoditas pangan yang paling tinggi menyumbang inflasi karena merupakan pangan pokok yang dikonsumsi oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia.

BACA JUGA

Data Stok Beras Kementan Ditengarai Bodong

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebutkan kenaikan harga beras dikarenakan lonjakan harga pokok produksi (HPP) di tingkat petani. HPP beras naik lantaran kenaikan harga BBM dan kenaikan harga pupuk. Selain itu, anomali cuaca mempengaruhi produksi beras nasional yang menyebabkan pasokan menurun. "Sejumlah daerah Indonesia, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Lampung, mengalami gagal panen dikarenakan lahan sawah yang terendam banjir," kata dia.

Salah satu tugas dan fungsi Perum Bulog adalah mengendalikan harga beras di pasaran agar tidak melonjak tinggi dengan mengintervensi melalui program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) atau operasi pasar. Bulog menggelontorkan pasokan beras yang dimilikinya dengan harga lebih rendah dari harga pasar, sekaligus membanjiri suplai beras di pasaran. Sesuai prinsip ekonomi, ketika terjadi kelebihan pasokan dibandingkan permintaan, maka harga akan turun.

Namun yang menjadi tantangan saat ini adalah stok beras Bulog yang mulai menipis dari bulan ke bulan. Badan Pangan Nasional menyebutkan setidaknya Bulog harus memiliki stok 1,2 juta ton beras untuk kebutuhan KPSH atau operasi pasar dan keperluan darurat, seperti bencana alam atau bantuan sosial.

Baca selanjutnya

Pada 16 November, stok beras Bulog, baik Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ...

hal 1 dari 3 halaman

Halaman: 123selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: ANTARA