Layanan OCTO Mobile CIMB Niaga Tembus 139 Juta Transaksi

Head of Digital Banking, Branchless and Partnership CIMB Niaga Lusiana Saleh (tengah) bersama Corporate Communications Head Hery Kurniawan (kanan) dan Brand Strategy and Experience Head Muhamad Firdaus Andjar (kiri) memperlihatkan Digital Super App OCTO Mobile selepas diskusi pada Media Trip dan Experience Bersama OCTO Mobile di Ubud, Bali, Senin, 28 November 2022. (Foto: Beritasatu Photo/Happy Amanda)