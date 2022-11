Le Parc, Apartemen Sultan Diganjar Best Condo Development

Jakarta, Beritasatu.com - Pada penyelenggaraan Indonesia Property Award (IPA) oleh PropertyGuru pertengahan November 2022 lalu, dewan juri IPA memberikan penghargaan kehormatan kepada PT Putragaya Wahana (PGW) melalui proyek besutannya, Le Parc at Thamrin Nine.

Proyek yang dikembangkan di ruas Jalan Sudirman, Jakarta Pusat ini diganjar penghargaan Best Condo Development, dan merupakan kategori istimewa yang dipilih oleh dewan juri dari peserta seluruh Indonesia.

Penghargaan kelas nasional ini sekaligus mengantarkan para pemenangnya ke ajang regional, yaitu ke Asia Property Award, yang malam finalnya akan digelar di Bangkok pada 9 Desember 2022 mendatang.

Selain proyek Le Parc, PGW selaku developer Thamrin Nine Complex juga mendapatkan anugerah bergengsi lainnya, antara lain Autograph Tower sebagai Best Highrise Development Award, Thamrin Nine Complex sebagai Best Mixed-Use Development, serta apartemen mewahnya yang unik, Le Parc at Thamrin Nine sebagai Best Luxury Condo Development (Jakarta).

"Penghargaan ini menandakan prestasi gemilang yang telah dicapai oleh PT Putragaya Wahana sebagai developer yang terbilang muda, namun banyak membuahkan pencapaian melalui mega proyeknya, Thamrin Nine," ujar Associate Director Sales Marketing PT Putragaya Wahana, Anggun Melati, Senin (28/11/2022).

Dijelaskan Anggun, dari pembangunan Autograph dan Luminary Tower yang merupakan gedung pertama dan kedua tertinggi di Indonesia.

Selain itu, tiap gedungnya yang meraih sertifikasi hijau, atau Greenship, bertaraf BCA Greenmark Platinum, hingga penggunaan teknologi yang terbaru seperti lift tercepat dan sistem keamanan yang paling canggih dengan fitur-fitur smart seperti pengenalan wajah.

"Tentunya pencapaian-pencapaian seperti ini diharapkan akan semakin menginspirasi para pengembang Indonesia untuk dapat membangun pengembangan yang lebih bagus dengan standar internasional," pungkasnya.

