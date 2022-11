Pelaku Parekraf Bergotong Royong Bantu Korban Gempa Cianjur

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengapresiasi upaya gotong royong pelaku Parekkraf untuk membantu korban gempa Cianjur Jawa Barat. Kemenparekraf berkolaborasi dengan ekosistem pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) demi korban gempa.

Menurutnya, tak menutup kemungkinan untuk terus mendukung kolaborasi kegiatan charity dari berbagai pihak dan sektor untuk membantu korban gempa Cianjur.

Adapun bantuan tersebut berupa charity mengumpulkan donasi untuk membeli sejumlah kebutuhan yang diperlukan oleh para korban gempa. Mulai dari tenda, terpal, selimut, makanan dan minuman, popok bayi, hingga obat-obatan dan vitamin.

BACA JUGA

Korban Gempa Cianjur Akan Direlokasi ke 3 Wilayah Ini

"Saya mengungkapkan harapan dan terima kasih kepada para donatur. Kebetulan Pak Fajar juga besok akan ke lokasi, jadi nanti kita buka kesempatan bagi teman-teman jika seandainya nanti akan mengirimkan tim atau ada tambahan, jadi kita menghimbau semuanya untuk bisa mengulurkan tangan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Cianjur," ungkap Sandiaga Uno saat The Weekly Brief with Sandi Uno, Senin, (28/11/2022).

Dikatakan, kolaborasi dari sektor pemerintah dan swasta dalam membantu korban bencana dapat memulihkan kembali Cianjur. Kolaborasi ini dapat membantu yang masih berjuang untuk memulihkan kondisi dan bangkit dari bencana gempa di Cianjur.

"Jika ingin berjalan cepat, maka berjalanlah sendiri. Jika ingin berjalan jauh maka berjalanlah bersama-sama, demikian pepatah dari Afrika,” ucap Menparekraf Sandiaga.

BACA JUGA

RSUD Sayang: Korban Gempa Cianjur Terserang ISPA di Pengungsian

Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf, Fajar Utomo, mengungkapkan, pascakejadian gempa bumi di Cianjur tersebut, dia langsung berkoordinasi dengan dinas pariwisata Cianjur untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang dibutuhkan para korban.

"Dari awal kejadian kita sudah berkoordinasi dengan dinas pariwisata yang ada di Cianjur, karena memang ternyata salah satunya kabupaten Cianjur ini tim manajemen krisis kepariwisataannya sudah aktif, sehingga cukup tanggap," ujar Fajar.

"Dari komunikasi kita selama tiga hingga lima hari pertama pascakejadian dengan tim dari MKK Dispar Cianjur ini kita mendapatkan identifikasi kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pengungsi terutama, yaitu tenda, terpal, selimut, makanan dan minuman, kemudian popok bayi, serta obat-obatan dan vitamin,” ungkap Fajar.

BACA JUGA

Update Korban Gempa Cianjur: 323 Meninggal Dunia dan 9 Orang Hilang

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 323 korban meninggal dunia akibat gempa Cianjur, Jawa Barat per Senin 28 November 2022. Sementara itu dilaporkan sebanyak 9 orang masih dinyatakan hilang.

Selain itu, juga dilaporkan bahwa saat ini masih ada 108 orang dengan luka berat masih di rawat di rumah sakit. Sementara, korban dengan luka ringan sudah kembali ke rumah masing-masing.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com