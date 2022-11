BRILiaN Young Leader Indonesia, Wadah Talenta Muda Kembangkan Prestasi

Beritasatu.com, Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI sebagai bank terbesar di Indonesia terus menjalankan perannya sebagai perusahaan yang concern terhadap peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satunya dengan mempersiapkan talenta muda untuk menjadi pemimpin di masa depan.

Bekerjasama dengan Kementerian BUMN, BRI pun meluncurkan program BRILiaN Young Leader Indonesia (BYLI). Hal ini sesuai dengan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45/2005 menjadi PP Nomor 23/2022 yang membuka peluang terjadinya talent mobility antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Program ini memungkinkan karyawan suatu BUMN yang memiliki prestasi yang bagus, termasuk karyawan berusia muda untuk menjadi direksi di BUMN lain tanpa kehilangan status karyawan BUMN-nya.

Program BYLI sendiri merupakan pengembangan bagi pekerja Insan BRILiaN muda terpilih yang memberikan akselerasi karier, kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan. Pada program BYLI, para talenta unggul bisa mengakselerasi karier untuk menduduki jabatan strategis serta posisi top manajemen perusahaan.

Direktur Human Capital BRI Agus Winardono mengatakan bahwa BRI sebagai talent factory untuk masuk ke BUMN mendukung akulturasi budaya, pemenuhan kebutuhan kompetensi, dan pemerataan knowledge skill. "Peluang ini juga termasuk mempercepat milenial menduduki posisi strategis serta integrasi talent ke BUMN," ujarnya.

"Kehadiran generasi muda akan menjadi inspirasi sekaligus energi penggerak kemajuan dan transformasi perusahaan di tengah tuntutan dunia usaha yang semakin kompetitif. Dengan demikian, pekerja BRI juga bisa mendapat kesempatan menduduki jabatan strategis, meningkatkan pengalaman dan peluang kompetisi, serta berkarir di BUMN dengan human capital yang unggul", tambah Agus.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata turut mengungkapkan bahwa pihaknya membuka ruang terbuka bagi karyawan untuk berkarya di BUMN lainnya. Hal ini berlaku untuk penuguasan-penugasan, baik sebagai direksi maupun sebagai karyawan.

"Dan kalau pun nanti selesai sebagai direksi, maka akan kembali ke BRI. Status karyawannya akan tetap ada," ujar Tedi dalam acara BRILiaN Leadership Insights, beberapa waktu lalu. "Saya rasa, karyawan muda yang cakap, pintar, dan cerdas memang layak menjadi pemimpin atau direksi, dengan tidak menghilangkan status karyawannya bahkan setelah penugasan selesai", tukasnya.

Sebagai informasi, BRILiaN Young Leader Indonesia (BYLI) bertujuan memaksimalkan potensi dan talenta pegawai BUMN sehingga dapat meraih prestasi yang membanggakan baik di dalam maupun di luar ranah kerja. Hal ini juga menjadi kunci untuk meningkatkan competitiveness perseroan di level global. Program BYLI sendiri memiliki masa pengembangan antara 10 sampai 12 tahun yang terbagi dalam enam band. Dimana nantinya, penempatannya akan memperhatikan unit kerja, bussiness challange dan pemimpin unit kerja sebagai coach dan mentor.



BRI sendiri hingga kini terus menorehkan prestasi yang membanggakan, seperti pencapaian kinerja keuangan pada 2021 yang mendapat pengakuan dari The Banker dalam ‘Top 1000 World Banks 2022’ sebagai Bank terbaik di Indonesia dan ‘Global 2000 World's Largest Public Companies’ oleh Forbes 2022 sebagai Perusahaan Publik terbesar di Indonesia.



Sederet penghargaan di atas membuktikan BRI berhasil dan mampu menunjukkan kinerja positif di tengah kondisi krisis ekonomi global dan pandemi Covid-19. BRI juga kembali dinobatkan menjadi Best Company to Work for in Asia 2022 untuk kedua kali dan sebagai Most Caring Companies dalam ajang WE CARE oleh HR Asia, lembaga media publikasi internasional untuk para profesional di bidang Human Resources.



Prestasi ini terbilang membanggakan karena BRI berhasil unggul dari 300 perusahaan dari 13 Negara Asia, yakni Tiongkok, Kamboja, Hong Kong, Indonesia, India, Korea, Makau, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam berpartisipasi dalam ajang HR Asia.

