Mattel Akan Tambah Kapasitas Produksi Barbie dan Hot Wheels di Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Produsen Barbie dan Hot Wheels Mattel Inc akan memperluas fasilitas produksi anak usahanya, PT Mattel Indonesia (PTMI), di Cikarang, Jawa Barat. Investasi yang belum disebutkan nominalnya ini diperkirakan menyerap 2.500 tenaga kerja.

Mattel Inc adalah produsen mainan terbesar serta investor asing pertama dan terlama di sektor mainan Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 1992.

Dalam rangka perayaan ulang tahunnya yang ke-30 di Indonesia, PT Mattel Indonesia meresmikan fasilitas molding terbaru yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat. Melalui investasi tersebut, PT Mattel Indonesia bermaksud untuk mendukung pertumbuhan kapasitas produksi boneka Barbie dan mobil diecast Hot Wheels. Investasi ini juga akan menciptakan sekitar 2.500 pekerjaan baru bagi tenaga kerja Indonesia.

Acara peresmian akan dilakukan pada Kamis (8/12/2022) di Pabrik Timur PT Mattel Indonesia, JL. Industri Utama Blok SS Kav 1-3, Kawasan Industri Cikarang Tahap II, Jababeka, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat.

Rencananya acara ini akan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, President and Chief Commercial Officer of Mattel Steve Totzke, dan Vice President and General Manager of Mattel Indonesia Roy Tandean.

