KB Bukopin Dapat Restu Right Issue 120 Miliar Saham

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bank KB Bukopin Tbk (KB Bukopin) meraih persetujuan terkait penambahan modal melalui right issue dengan menerbitkan 120 miliar lembar saham. Rencana itu mendapat persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 30 November 2022.

Deputy President Director KB Bukopin, Robby Mondong mengungkapkan, aksi korporasi tersebut merupakan upaya KB Bukopin dalam menjaga kecukupan modal sesuai regulasi. Termasuk mendukung ekspansi bisnis yang berkelanjutan.

"Dalam rangka menjaga daya saing yang sehat dan kuat di industri keuangan nasional maupun regional. Sehingga dapat memberikan nilai tambah baik kepada pemegang saham, karyawan, manajemen, serta kepada pemegang kepentingan yang lebih luas," kata Robby, di Jakarta, Rabu (30/11/2022).

BACA JUGA

Pacu Bisnis KPR, KB Bukopin Gandeng Asosiasi Agen Properti

Rencana right issue ini sekaligus memperkuat komitmen dari perusahaan raksasa keuangan dari Korea, KB Financial Group. Didirikan sejak tahun 1963, KB Financial Group adalah grup bisnis keuangan terbesar di Korea dengan total aset US$ 560,1 miliar dan basis pelanggan yang mencapai 70% populasi Korea.

Memiliki peringkat kredit tertinggi di antara bank-bank Korea, KB Financial Group juga dikenal sebagai entitas bisnis keuangan yang paling menguntungkan, solid, dan stabil.

Penambahan modal KB Bukopin tersebut, rencananya akan dilakukan melalui Penawaran Umum Terbatas (PUT VII) dengan skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMTED) atau right issue dengan menerbitkan saham baru seri B sebanyak-banyaknya 120 miliar lembar saham.

BACA JUGA

KB Bukopin Gandeng Valbury Wujudkan Solusi Investasi Keuangan

Adapun tingkat kecukupan pemenuhan modal minimum atau capital adequacy ratio (CAR) KB Bukopin posisi September 2022 berada pada 17,59%, telah sesuai dengan ketentuan PSAK 71.

Sesuai dengan strategi KB Bukopin, untuk tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan, dibutuhkan tambahan modal untuk mendorong pertumbuhan bisnis dan meningkatkan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Nasional.

Dengan adanya tambahan struktur modal baru, KB Bukopin semakin siap dan optimistis dalam berkompetisi di layanan industri keuangan nasional.

BACA JUGA

Right Issue Maharaksa Biru Rp 430 M untuk Akuisisi IML

Target KB Bukopin selanjutnya adalah tetap konsisten dalam pengembangan bisnis terutama pada segmen SME dan ritel, serta dukungan dari pengembangan digitalisasi TI maka dalam jangka menengah diharapkan pertumbuhan bisnis semakin menuju arah yang stabil untuk mencapai profitabilitas yang berkesinambungan.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily