KDTN Gandeng Swiss-Belhotel Kembangkan Hotel di Rest Area

Jakarta, Beritasatu.com– PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN), emiten perhotelan berbasis teknologi sekaligus pelopor pengembang properti perhotelan rest area pertama di Indonesia menekan nota kesepakatan (memorandum of understanding/MoU) dengan Swiss-Belhotel International untuk kerja sama pengelolaan dan pengembangan bisnis Kedaton 8 Hotel Xpress di rest area jalan tol.

Direktur Utama PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) Xaverius Nursalim mengatakan pengalaman Swiss-Bellhotel International sebagai operator hotel menjadikan KDTN bermitra dengan perusahaan global tersebut.

“Kami membutuhkan mitra yang profesional dan standar pelayanan hotel berbintang untuk pengembangan bisnis Kedaton 8 Xpress Hotel ke depan. Apalagi hotel di dalam rest area sudah direncanakan dalam 5 tahun ke depan,” kata dia dalam penandatanganan MoU PT Puri Sentul Permai Tbk dengan Swiss-Belhotel International di Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Mou ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian definitif dalam waktu dekat.

Pada tahun 2022 PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) akan memulai pembangunan hotel keduanya di rest area KM 166 dan KM 164 Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) Jabar. Adapun Hotel Kedaton 8 Xpress & Lounge dibangun dengan konsep digital hotel yang ditandai dengan registrasi mandiri (self check in & check out). Pemesanan makanan dan minuman mengedepankan sistem cashless dan manless yang dapat meminimalisir human eror, meningkatkan efektifitas serta menjaga akurasi transaksi.

Selain itu, Kedaton 8 Xpress Hotel KM 166 dan KM 164 ini akan dilengkapi lounge yang dapat menampung pengunjung hingga 200 orang. Lounge ini dilengkapi toilet eksklusif dengan standar internasional dan area bermain anak-anak.

Ke depan KDTN akan berkolaborasi dengan PLN untuk menyediakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk tipe ultra fast charging serta pengadaan robot untuk mencuci mobil di setiap hotel yang dibangun.

Perseroan berharap pembangunan ini dapat selesai dalam 8 bulan, sehingga pada Juni 2023 Kedaton 8 Xpress Hotel & Lounge KM 166 bisa beroperasional disusul dengan Kedaton 8 Xpress Hotel & Lounge KM 164 pada Agustus 2023.

Sementara itu, PLT Deputi Bidang Invetasi Kemenparekraf Rizki Handayani memberikan apresiasi atas penandatangan MoU antara PT Puri Sentul Permai Tbk dengan Swiss Bell International Hotel.

“MoU ini diharapkan bisa direalisasikan menjadi kerja sama konkret sehingga memberikan kontribusi pada sektor pariwisata melalui serapan tenaga kerja dan menjadikan rest area sebagai etalase destinasi wisata dan ruang kolaborasi industri ekonomi kreatif dan UMKM yang dapat berdampak kepada meningkatnya kunjungan pariwisata," ujarnya.

