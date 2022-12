Profit Taking, IHSG Melemah di Awal Perdagangan

Jakarta, Beritasatu.com – IHSG melemah 31,94 poin (0,45%) ke posisi 6.988,86 pada perdagangan sesi I, Jumat (2/12/2022). IHSG bergerak mixed pada rentang 6.986 - 7.021. IHSG melemah mengikuti pergerakan bursa saham Asia.

Tercatat sebanyak 269,3 miliar saham telah diperdagangkan di menit-menit awal, dengan nilai perdagangan sebesar Rp 282,32 miliardan frekuensi perdagangan baru mencapai 21.331 kali transaksi. Sebanyak 159 saham diperdagangkan mencatatkan kenaikan, 101 saham terkoreksi, dan 255 saham stagnan.

Sehari setelah reli dramatis, saham Wall Street ditutup bervariasi pada perdagangan Kamis (1/12/2022) menyusul rilis laporan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang menunjukkan moderasi inflasi tetapi kelemahan di sektor manufaktur. Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE), tolok ukur inflasi yang diawasi ketat, naik 6,0% dari tahun lalu pada Oktober 2022. Angka itu turun dari lompatan yang lebih besar bulan sebelumnya, menurut angka Departemen Perdagangan.

BACA JUGA

Wall Street Ditutup Melemah, Pasar Nantikan Data Tenaga Kerja

Data terbaru menunjukkan ekonomi AS mungkin telah melewati inflasi terburuk. Gubernur Federal Reserve (Fed) Jerome Powell mengatakan bank sentral AS dapat memperlambat kenaikan suku bunganya paling cepat Desember. Tetapi survei pabrikan AS menunjukkan sektor ini mengalami kontraksi pada November, untuk pertama kalinya sejak pertengahan 2020.

Laporan manufaktur menambah kekhawatiran pertumbuhan yang memburuk, kata analis Briefing.com Patrick O'Hare pada Jumat (2/12). Ini tetap didorong oleh kinerja pasar yang stabil setelah reli besar pada Rabu (1/12). Dow Jones Industrial Average berakhir turun 0,6% pada 34.395,01. S&P 500 berbasis luas tergelincir 0,1% menjadi 4.076,57, sedangkan Indeks Komposit Nasdaq yang kaya teknologi bertambah 0,1% pada 11.482,45.

Pasar di Asia-Pasifik jatuh pada Jumat pagi (2/12/2022). Di tengah investor mencari kejelasan setelah Tiongkok mengisyaratkan sedikit pelonggaran pembatasan Covid yang ketat. Nikkei 225 di Jepang turun 1,48% dan Topix turun 1,6%. Kospi turun 0,91% di Korea Selatan karena negara melihat indeks harga konsumen tahunan untuk November inci lebih rendah dari bulan sebelumnya. Di Australia, S&P/ASX 200 turun 0,67% karena gubernur Reserve Bank of Australia, Philip Lowe, dijadwalkan untuk berbicara di konferensi ulang tahun ke-80 Bank of Thailand.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily