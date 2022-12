Sri Mulyani Wanti-wanti Imbas Bunga Fed di 2023 bakal Lama

Jakarta, Beritasatu.com- Pemerintah mewaspadai dampak kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed) terhadap perekonomian nasional pada tahun 2023. Imbas bunga Fed menjalar ke berbagai sektor seperti penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), investati, dan aliran modal asing.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan suku bunga The Fed dan pengetatan kebijakan moneter dirancang untuk memoderasi sisi permintaan sehingga inflasi tidak melonjak. "Interest rate tinggi, beberapa pejabat The Fed bahkan menyampaikan it gonna be high for relatively long. Ini berarti dampaknya akan terasa sepanjang tahun 2023," ucap Sri Mulyani Indrawati dalam Kompas 100 CEO Forum 2022 pada Jumat (2/12/2022)

Dia mengatakan dengan kenaikan suku bunga The Fed akan berdampak ke capital output dari non-residence. Pemegang surat berharga negara asing kemudian keluar dari Indonesia atau melepas SBN. "Berarti yield (imbal hasil) dari surat berharga kita juga akan naik. Interest rate di dalam negeri dari suku bunga Bank Indonesia terpaksa harus meng-adjust terhadap tren pressure global," ucap Sri Mulyani.

Pemerintah juga menyoroti dampak kenaikan suku bunga mempengaruhi investasi di dalam negeri. Pemerintah akan melihat sejauh mana daya tahan investasi di tengah era suku bunga tinggi. "Perbankan harus melihat pertumbuhan kredit akan tetap resilien (bertahan) atau tidak. Perusahaan-perusahaan yang akan tetap melakukan listed supaya capital dan investment itu tetap terjadi," ucap Sri Mulyani.

Pada kuartal III Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi memberikan kontribusi 28,55% ke pertumbuhan ekonomi kuartal III 2022. PMTB tumbuh 4,96% pada kuartal III 2022. Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan melihat sejauh mana laju investasi di kuartal IV 2022 ini.

"Kalau investasi bisa bertahan tumbuh di atas 5%, kita punya harapan bahwa resiliensi dari ekonomi kita akibat kenaikan interest rate (The Fed) karena inflasi tinggi dari dunia ini bisa kita jaga. Saya akan bertanya ke CEO disini Anda confidence gak untuk tetap ekspansi, sehingga growth investasi di atas 5%," kata Sri Mulyani.

Pemerintah juga mendorong sisi konsumsi yang menjadi komponen terbesar pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal III 2022 konsumsi rumah tanggan tumbuh 5,39% dan memberikan andil 50,38%. Dia menuturkan daya beli dari konsumsi harus dijaga agar perekonomian domestik bisa berjalan optimal.

"Hal ini yang menyebabkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) begitu detail menyikapi inflasi. Terus menerus mengingatkan kepala daerah dan kita semua, kebijakan fiskal, tahun ini kita menaikkan lebih dari tiga kali lipat subsidi dan kompensasi BBM. Pada saat harga BBM naik di atas US$ 100 sekarang double ICP di atas US$ 100 kurs juga relatif di atas asumsi APBN yang Rp 14.750," kata Sri Mulyani.

Sumber: Investor Daily