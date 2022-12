Badai PHK, PKB Usul Karyawan Startup Buat Serikat Pekerja

Jakarta, Beritasatu.com - Juru Bicara Muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mikhael Benyamin Sinaga, mengusulkan karyawan startup membentuk serikat pekerja, imbas badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan banyak perusahaan startup sejak awal tahun 2022.

Mikhael mengungkapkan, karyawan startup harus membentuk serikat pekerja baru dikarenakan tidak bisa diklasifikasikan seperti serikat-serikat pekerja seperti yang sudah ada saat ini.

"Saya rasa startup ini sebuah industri yang benar-benar baru dan tidak pernah ada dan unik, jadi tidak bisa langsung dikelompokkan ke situ saja (serikat-serikat pekerja yang sudah ada). Itu namanya agak, menggeneralisir, padahal mereka ini kelompok yang khusus. Saya bilang karena dari jam kerja yang seperti kita tahu pakai aplikasi jam 2 pagi juga harus jalan aplikasi itu, tidak seperti buruh pabrik yang kerja nine to five, masuk jam 9 dan jam 5 pulang. Karena perbedaan itu saya rasa tidak bisa dimasukkan ke serikat pekerja yang sudah ada, maka harus serikat pekerja sendiri," ungkap Mikhael saat melakukan konferensi pers di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, pada Sabtu (3/12/2022).

BACA JUGA

Jubir Muda PKB: Efisiensi Startup Bisa Tanpa Harus PHK Karyawan

Terkait teknis pembentukan serikat pekerja startup, Mikhael menyerahkan hal tersebut kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk membantu para karyawan startup dalam membentuk serikat pekerja.

"Kalau sekarang kan kita masih membicarakan isu-isu milenial yang menunjukkan kepedulian PKB terhadap anak-anak muda seperti pemecatan massal ini di start up jadi kita membicarakan itu. Kita tidak melulu membicarakan politik, jadi tidak membicarakan bagi-bagi kekuasaan segala macam tetapi kita benar-benar peduli kepada isu yang memang berpengaruh kepada milenial karena mereka juga perlu job security dan membuat serikat pekerja," paparnya.

Diketahui badai PHK di perusahaan startup telah terjadi sejak awal tahun 2022. Sederet perusahaan startup seperti Sirclo, GrabKitchen, dan Ruangguru telah melalukan PHK kepada para karyawannya. Terbaru, perusahaan startup investasi Ajaib melakukan PHK massal kepada 67 karyawannya pada akhir November 2022.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com