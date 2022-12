BKI Sabet Human Capital & Performance Awards 2022

Jakarta, Beritasatu.com - PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Persero meraih predikat Human Capital & Performance Awards 2022 dengan skor 542 dalam kategori The Best Digital Transformation Strategy (Survey & Inspection Industries) dan The Best Overseas Strategy (Survey & Inspection Industries).

Selain itu, Direktur Utama BKI, Rudiyanto meraih penghargaan, dan Direktur Pengembangan dan Sumber Daya BKI Rozainbahri Noor mendapat penghargaan The Best Human Capital Director Of The Year.

"Penghargaan yang bertema Human Capital Digital Transformation for Corporate Excellence ini merupakan hasil kerja keras serta dedikasi seluruh pegawai BKI untuk selalu bertanggung jawab dan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh konsumen kepada kami, sehingga selalu terjalin hubungan kerja yang baik," ujar Direktur Operasi, R Benny Susanto, Minggu (4/12/2022).

Menurut Benny, penghargaan ini penting untuk pengembangan berbagai ekosistem industri di Indonesia dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan di era digital.

“Dengan apresiasi ini, saya berharap BKI semakin giat memberikan inovasi-inovasi baru untuk menghadapi tantangan kompetisi di era digital, selain itu juga semakin semangat berkolaborasi dengan stakeholder terkait,” tukasnya.

Sebanyak 28 BUMN, 2 BUMD, dan 6 perusahaan swasta menerima penghargaan pada ajang penganugerahan bergengsi Human Capital & Performance Award 2022 yang diselenggarakan oleh BusinessNews Indonesia bekerja sama Forum Human Capital Indonesia (FHCI), CEO Forum, Fortege Claude Technology, Digital Transformation and Innovation Institute, dan MB Solution.

Sumber: Investor Daily