ASEAN Banking Council Sepakati Sistem Pembayaran Lintas Negara

Jakarta, Beritasatu.com - The 50th ASEAN Banking Council berhasil terselenggara di Hotel Meruorah Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Indonesia dengan kehadiran lebih dari 170 eksekutif perbankan senior dan profesional dari 10 negara ASEAN. Pada pertemuan dewan, para anggota mengesahkan proposal dari tiga komite tetapnya.

Proposal pertama terkait dengan Komite Kerjasama Keuangan, Investasi, Perdagangan dan Teknologi atau Committee on Cooperation in Finance, Investment, Trade and Technology (COFITT). Dalam hal ini, Dewan melihat pentingnya implementasi pembayaran lintas negara di kawasan ASEAN.

Dewan mendukung penerbitan panduan praktik terbaik untuk menghubungkan sistem pembayaran antar negara. Panduan ini telah dikembangkan agar dapat diadaptasi untuk keadaan yang berbeda di sepanjang konteks bisnis atau teknis yang berbeda. Ini berfungsi sebagai landasan untuk pengembangan lebih lanjut solusi pembayaran lintas batas (cross border payment) di wilayah tersebut.

BACA JUGA

200 Bankir ASEAN Kumpul di Labuan Bajo Bahas Sistem Pembayaran

Komite turut membahas pengembangan kerangka kerja data yang dapat dioperasikan untuk ASEAN. Kerangka ini akan sangat penting untuk hubungan digital lintas batas, seperti perdagangan digital, pembayaran, dan lainnya.

Mengenai digitalisasi perdagangan dan keuangan berkelanjutan, anggota Komite saling berbagi kemajuan yang dicapai di negara masing-masing dan sepakat untuk melanjutkan kerja sama yang erat untuk kemajuan lebih lanjut dari topik ini. Kelanjutan ini juga akan sangat penting untuk masa depan jangka panjang kawasan.

Proposal kedua, Dewan mengesahkan Komite Hubungan Kawasan ASEAN (Committee on ASEAN Inter-Regional Relations/IRR). Dalam sesi ini, komite melaporkan bahwa sesi study tour virtual Indonesia 2022 berhasil diselenggarakan bersama Sekretariat ASEAN pada 11 Oktober 2022.

Baca selanjutnya

Hal itu telah memberikan wawasan yang sangat baik tentang berbagai inisiatif, ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily