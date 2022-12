Simak! Nilai Nominal Saham Beda dengan Harga Saham di Pasar

Jakarta, Beritasatu.com- Para investor pasar modal Indonesia kembali ramai membahas soal harga saham emiten dan nilai nominal saham yang dipatok sangat kecil antara Rp 1-10 per saham saat penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO). Nilai nominal saham seringkali disalahartikan sebagai harga riil perusahaan tersebut.

Beberapa emiten menetapkan nilai nominal sangat kecil saat IPO di antaranya PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dengan nilai nominal Rp 1 per saham, PT WIR Asia Tbk (WIRG) Rp 5, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) Rp 10. Hal ini sempat menjadi perbincangan hangat pada awal tahun 2022 dan kembali muncul menjelang akhir tahun 2022 di sosial media (sosmed).

Padahal, emiten consumer goods yang sudah lama IPO yakni PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) juga menetapkan nilai nominal Rp 2 per saham, begitu juga emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yakni PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dengan nilai nominal Rp 12,50.

Melihat contoh di atas, nilai nominal dan harga saham terdapat selisih cukup besar. Per 2 Desember, selisih harga saham GOTO dan nilai nominal 132 kali pada harga saham Rp 132; MLBI 919 kali (Rp 9.200; Rp 10), BBCA 711 kali (Rp 8.900: Rp 12,5), UNVR 2.354 kali (Rp 4.710: Rp 2), dan WIRG 35 kali (Rp 179: Rp 5).

Nilai nominal saham memiliki makna berbeda dengan harga saham. Investopedia menjelaskan bahwa nilai nominal adalah nilai arbitrer (perkiraan) yang diberikan untuk tujuan neraca saat perusahaan menerbitkan modal saham. Sederhananya, nilai nominal adalah nilai yang tertera di lembaran surat saham yang besarnya ditentukan dalam anggaran dasar.

Di luar negeri biasanya bernilai terendah US$ 1 per saham. Nilai nominal ini juga berguna untuk menentukan harga saham dalam IPO. Contoh, sebuah perusahaan memperoleh otorisasi untuk mengumpulkan dana US$ 5 juta dan nilai nominal sahamnya US$ 1 per saham, maka perusahaan itu bisa menerbitkan dan menjual hingga 5 juta saham. Jadi, nilai nominal merupakan nilai yang dinyatakan per lembar saham dari perusahan sesuai dengan akta perusahaan.

Nilai nominal bisa berbeda dengan harga saham (nilai pasar) karena harga saham dinilai dari kinerja perusahaan itu pada periode tertentu.

Menurut Pengamat pasar modal Fendi Susiyanto menegaskan banyak terjadi persepsi yang salah terkait dengan modal disetor yang dijadikan sebagai acuan investor dalam melakukan pembelian atau akuisisi suatu perusahaan. “Membaca nilai nominal saham itu bukan harga beli, harus diedukasi pemahaman ini karena banyak yang menyesatkan. Kalau harga beli (saham) itu adalah harga pasar, harga deal. Memahami modal perusahaan harus menyeluruh, jangan sepotong-sepotong," jelas Fendi.

Akuntan publik dan CEO firma akuntansi SW Indonesia Michell Suharli, menjelaskan perbedaan nilai nominal dan harga saham. Menurutnya, selisih antara nilai nominal dan harga saham nantinya masuk sebagai agio saham sebagai tambahan modal disetor.

Umumnya perusahaan perorangan di notaris menetapkan nilai nominal Rp 1 juta ...

