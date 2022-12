East Ventures Yakin Startup Baru Tetap Bermunculan di 2023

Jakarta, Beritasatu.com – Di tengah tantangan ekonomi global, perusahaan venture capital (VC) East Ventures tetap optimistis dengan pertumbuhan perusahaan rintisan (startup) di Indonesia. Bahkan ia meyakini pada 2023 akan tetap lahir startup-startup baru dengan inovasi yang beragam.

“Kalau startup baru, kita yakin ya tiap tahun walaupun kondisinya baik ataupun kondisi yang cukup sulit, selalu ada saja startup barunya,” kata Managing Partner East Ventures Roderick Purwana dalam acara Open Book East Ventures, di Jakarta, Senin (5/12/2022).

Dengan keyakinan tersebut, East Ventures menegaskan akan tetap memberikan pendanaan kepada berbagai startup. East Ventures juga tidak spesifik memilih startup yang akan didanai.

“Kalau kita melihat foundernya bagus, kita melihat potensi startup-nya yang bagus, kita akan invest,” ujarnya.

Roderick juga meyakini ekonomi digital Indonesia di 2023 akan terus tumbuh positif, meskipun saat ini perekonomian global sedang menghadapi tantangan yang berat. Mengutip laporan terbaru e-Conomi SEA yang menggabungkan data dari Google Trends, data dari Temasek, dan analisis dari Bain & Company, Managing Partner East Ventures Roderick mengungkapkan, ekonomi digital Indonesia pada 2022 akan mencapai gross merchandise value (GMV) senilai US$ 77 miliar. Hingga tahun 2025, ekonomi digital diproyeksikan mencapai US$ 130 miliar, tumbuh dengan compound annual growth rate (CAGR) sebesar 19%, dan hingga tahun 2030 diperkirakan akan tumbuh lebih dari tiga kali lipat di kisaran US$ 220 sampai US$ 360 miliar.

