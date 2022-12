Bursa Eropa Turun karena Sentimen Global, Saham Teknologi Jatuh

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup melemah pada Selasa (6/12/2022), karena sentimen global mewarnai minggu ini. Investor mempertimbangkan kebijakan masa depan dari bank sentral global.

Stoxx 600 di bursa Eropa ditutup turun 0,6%. Sebagian besar sektor dan bursa utama berakhir di zona merah.

Saham teknologi memimpin penurunan, merosot 1,5%, diikuti jasa keuangan turun 1,4% dan perawatan kesehatan ambles 1,1%.

Sementara pertumbuhan industri konstruksi Inggris melambat pada November karena kenaikan suku bunga. Ekonomi yang semakin gelap mulai menyeret proyek-proyek pembangunan.

PMI konstruksi S&P Global/CIPS Inggris (indeks manajer pembelian) turun ke level terendah 3 bulan di 50,4 dari 53,2 di bulan Oktober. Angka di atas angka 50 menunukkan pertumbuhan, dan di bawah 50 merepresentasikan kontraksi. Ekonom dalam jajak pendapat Reuters memproyeksikan 52,0.

Pelemahan bursa Eropa terjadi setelah bursa di kawasan Asia-Pasifik bervariasi.

Sementara bursa AS Wall Street melakukan aksi jual Senin (5/12/2022) di tengah kekhawatiran bahwa Federal Reserve AS (The Fed) akan terus menaikkan suku bunga. Bursa saham AS juga kembali jatuh pada Selasa.

Pengamat pasar modal sebagian besar masih mengharapkan kenaikan suku bunga 50 basis poin pada pertemuan Fed bulan Desember minggu depan.

