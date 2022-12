Di Bawah US$ 80, Minyak Jatuh ke Level Prakrisis Ukraina

New York, Beritasatu.com- Harga minyak jatuh pada akhir perdagangan Selasa (6/12/2022), ke tingkat terendah tahun ini, dengan Brent berakhir di bawah US$ 80 per barel untuk kedua kalinya pada tahun 2022. Investor meninggalkan pasar yang bergejolak di tengah ekonomi tidak menentu. Harga minyak ini merupakan level sebelum krisis Ukraina-Rusia.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Februari anjlok US$ 3,33 atau 4,0% menjadi US$ 79,35 per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) terpangkas US$ 2,68 atau 3,5% menjadi US$ 74,25 per barel, terendah tahun ini.

Harga minyak telah turun lebih 1,0% selama tiga sesi berturut-turut, menyerahkan sebagian besar keuntungan tahun ini. Serangkaian berita bearish membuat investor ketakutan meskipun perang sedang berlangsung di Ukraina dan salah satu krisis energi terburuk dalam beberapa dekade terakhir.

Aktivitas sektor jasa di Tiongkok mencapai titik terendah dalam 6 bulan dan ekonomi Eropa melambat karena tingginya biaya energi dan kenaikan suku bunga. Indeks acuan Wall Street juga jatuh pada Selasa (6/12/2022) di tengah ketidakpastian arah kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed) dan pembicaraan lebih lanjut tentang resesi.

Jatuhnya harga minyak Selasa (6/12/2022) adalah penurunan harian terbesar Brent sejak akhir September, yang telah diperdagangkan dalam kisaran US$ 62 tahun ini sebagai fluktuasi terluas dalam 1 tahun sejak krisis keuangan 2008.

"Kita bisa melihat WTI US$ 60 per barel seperti yang terjadi," kata Eli Tesfaye, ahli strategi pasar senior di RJO Futures. "Saya pikir US$ 80 akan menjadi harga tertinggi baru, dan saya akan sangat terkejut melihat harga yang lebih tinggi dari itu."

Pasar minyak juga sebagian besar mengabaikan ancaman pasokan, seperti batas harga G-7 sebesar US$ 60 pada ekspor minyak mentah lintas laut Rusia, yang kemungkinan akan membuat negara tersebut memangkas produksi minyaknya.

Rusia mengatakan tidak akan menjual minyak kepada siapa pun yang menandatangani batas harga. Produksi kondensat minyak dan gas Rusia Januari-November naik 2,2% dari setahun lalu, menurut Wakil Perdana Menteri Alexander Novak, yang memperkirakan sedikit penurunan produksi menyusul sanksi terbaru.

Di Tiongkok, lebih banyak kota melonggarkan pembatasan terkait Covid-19, mendorong ekspektasi peningkatan permintaan di importir minyak utama dunia itu, meskipun itu belum cukup untuk menghentikan penurunan harga minyak berjangka.

"Pasar minyak kemungkinan akan tetap bergejolak dalam waktu dekat, didorong berita utama Covid-19 di Tiongkok dan kebijakan bank sentral di AS dan Eropa," kata analis UBS Giovanni Staunovo.

Sementara stok minyak mentah AS diperkirakan turun pekan lalu. Laporan mingguan American Petroleum Institute (API) akan dirilis pada Selasa waktu setempat, diikuti oleh data pemerintah pada Rabu.

