Link Net Gelar Malam Penghargaan untuk Pelanggan Setia

Jakarta, Beritasatu.com - Guna memberikan apresiasi kepada pelanggan setia, PT Link Net Tbk menyelanggarakan Link Net Enterprise Customer Award 2022 di Hotel Westin Jakarta, Rabu (7/12/2022). Adapun tema di tahun ini yakni “Transformation Execelent”.

Terdapat 5 kategori penghargaan, yang diberikan kepada 48 loyal customers dalam malam penghargaan tersebut, di antaranya; Most Trailblazing, Best Emerging Partner, Most Inspiring, Best Strategic Partner, dan Most Empowering.

Chief Enterprise Business Officer PT. Link Net Tbk, Agung Satya Wiguna dalam kesempatan itu menyatakan, tema di tahun ini sejalan dengan penyelenggaraan konfrensi tingkat tinggi G-20 pada November 2022 lalu, yang terbukti bahwa transformasi digital dapat mempercepat pemulihan ekonomi, dan merupakan katalisator pertumbuhan ekonomi.

“Tahun ini temanya transformation excellent, saat presidency G20 kita tahu sendiri bahwa transformasi digtal mempercepat pemulihan, di lain itu juga dia merupakan faktor katalisator pembangunan ekonomi. Sehingga transformasi digital adalah pasti,” ujar Chief Enterprise Business Officer PT. Link Net Tbk, Agung Satya Wiguna.

