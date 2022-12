Tarik-menarik Sentimen Inflasi dengan Window Dressing, IHSG Berpotensi Rebound

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Equator Swarna Capital Hans Kwee mengatakan, koreksi IHSG yang terjadi selama dua hari berturut-turut diakibatkan kekhawatiran pasar akan inflasi Amerika Serikat (AS) yang berkepanjangan.

“Sebenarnya tanda-tanda penekan pasar ini sudah terlihat dari data Non Farm Payroll AS di mana menunjukan pertumbuhan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja di AS terus bertumbuh di luar perkiraan,” jelasnya kepada Investor Daily, Rabu (8/12/2022).

Menurut Hans, hal ini akan meningkatkan inflasi dan memungkinkan The Fed untuk kembali menaikan suku bunga hingga level 6-7%. Proyeksi ini di atas ekspektasi para pelaku pasar yang memperkirakan kenaikan suku bunga hanya terbatas pada 5% dan segera melandai setelah itu.

“Padahal sebelumnya, tanda-tanda inflasi yang terkendali sudah mulai terlihat dengan adanya peningkatan suku bunga namun dengan keluarnya data tersebut merubah pendirian para pelaku pasar dan menyebabkan pasar global terkoreksi termasuk IHSG,” ujarnya.

Meski demikian, menurut Hans indeks masih berpeluang untuk rebound ke level 7.000. Asalkan The Fed memutuskan untuk menahan kenaikan suku bunga dan tetap pada level 5%. Ia juga mengungkapkan, bahwa koreksi IHSG tidak lama dan hanya akan bertahan selama beberapa hari ke depan. Potensi penguatan juga ditopang asing yang masih membukukan buy di saat keluar dari obligasi Indonesia.

“Kami perkirakan IHSG pada tahun ini masih mampu mencapai level 7.100 sampai 7.200. Biasanya IHSG akan reli pada 2 minggu terakhir di Desember 2022 oleh aksi window dressing,” jelasnya.

Sumber: Investor Daily