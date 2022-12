Lanjutkan Pelemahan, IHSG Dibuka Terkoreksi ke 6.783

Jakarta, Beritasatu.com – Ditutup melemah sebesar 73 poin (1,07%) ke level 6.818 kemarin, IHSG dibuka melemah 35,24 poin (0,52%) di posisi 6.783,51 pada perdagangan sesi I hari ini, Kamis (8/12/2022). IHSG awal perdagangan hari ini bergerak fluktuatif pada rentang 6.772 - 6.821.

Tercatat sebanyak 692,07 miliar saham telah diperdagangkan di menit-menit awal, dengan nilai perdagangan sebesar Rp 546,53 miliar dan frekuensi perdagangan baru mencapai 31.406 kali transaksi. Sebanyak 120 saham diperdagangkan mencatatkan kenaikan, 175 saham terkoreksi, dan 200 saham stagnan.

Pasar memperkirakan Kenaikan FFR Desember hanya +50Bps, menjadi 4,50%, dan puncaknya 4,93% pada Mei 2023. Investor khawatir The Fed akan mempertahankan FFR di level tinggi dalam waktu lama. Data terbaru menunjukkan bahwa produktivitas AS pada QIII 2022 meningkat, dan biaya tenaga kerja tetap tinggi di tengah upaya The Fed menurunkan inflasi ke level 2% YoY. Lebih rinci, Produktivitas Nonfarm QIII 2022 naik menjadi 0,8% (vs QII 2022 -4,1%; QI 2022 -5,9%) atau mengakhiri penurunan dua kuartal berturut-turut. Sementara itu, Biaya Tenaga Kerja Unit AS di QIII 2022 tetap tinggi, sebesar 2,4% (vs QII 2022 6,7%; 1Q22 8,5%).

Harga minyak mendekati level terendah tahun ini, karena pasokan bahan bakar AS di atas perkiraan. Harga minyak Brent ditutup pada US$ 77,2/ barel, mendekati level terendah US$ 73.6/ barel YtD. Sedangkan WTI ditutup pada US$ 72,6/ barel, atau mendekati level terendah US$ 70,6/ barel YtD. Depresiasi harga minyak ini kontras dengan harapan Kebijakan Nol Covid Tiongkok untuk mereda, karena Tiongkok adalah importir minyak mentah terbesar di dunia. Selain normalisasi, penurunan harga minyak dunia juga terjadi seiring dengan proyeksi melemahnya pertumbuhan ekonomi global. Di tengah kenaikan Cadangan Devisa (Cadev) Indonesia dan Indeks Keyakinan Konsumen yang diproyeksikan tetap optimistis, NHKSI Research melihat investor dapat mengantisipasi technical rebound IHSG hari ini.

Sumber: BeritaSatu.com