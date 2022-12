Bulog Subang Pastikan Stok Beras Aman hingga Maret 2023

Subang, Beritasatu.com – Harga beras di Jawa Barat kini masih tinggi. Di Pasar Tradisional Terminal Subang, harga beras mengalami kenaikan Rp 2.000 hingga Rp 3.000 per kilogram. Meski beras mahal, Bulog menjamin stok makanan pokok itu aman sampai musim panen Maret 2023.

Menurut Jaja (55), salah seorang pedagang beras di Pasar Tradisional Terminal Subang, saat ini harga beras masih tinggi di kisaran Rp 15.000 per kilogram untuk beras premium dan beras jenis medium seharga Rp 14.000 per kilogramnya, atau naik sekitar Rp 2000 hingga Rp 3000 dari harga normal. Kenaikan harga disebabkan meningkatnya permintaan menjelang Tahun Baru 2023.

“Ya masih tinggi harga beras sekarang, untuk harga jenis beras yang bagus Rp 15.000 per kilogram dan Rp 12.000 per liternya. Harga ini mengalami kenaikan seperti harga beras yang biasa naik sekitar Rp 2000 per kilogram dan perliternya. Untuk stok beras saya peroleh dari wilayah Pamanukan, Subang, dan Indramayu, “ ujar Jaja ke beritasatu.com.

Pihak Bulog Cabang Subang mengatakan stok beras yang tersimpan di berbagai gudang Bulog di Subang masih aman. Yudha Ajiprabawa, kepala cabang Bulog Subang, meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan ketersediaan beras yang tersimpan di Bulog, karena stok tersebut bisa mencapai panen tahun depan dengan ketersediaan di atas 2.000 ton.

“Kita masih memiliki beras di angka di atas 2.000 ton, hingga cukup untuk musim tanam tahun depan dan warga tidak perlu khawatir karena kita setiap hari masih melakukan bazar, pasar murah, dan stok kita aman hingga masa panen kembali di bulan Maret 2023 mendatang,“pungkasnya.

Sumber: BeritaSatu.com