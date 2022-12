PT Mattel Indonesia Bakal Produksi 3 Juta Boneka Barbie Per Minggu

Bekasi, Beritasatu.com - PT Mattel Indonesia (PTMI) akan menggenjot produksi boneka Barbie hingga 3 juta per minggu setelah meresmikan molding center baru di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat pada hari ini, Kamis (8/12/2022). Hal ini berarti, PTMI akan memproduksi sebanyak 156 juta boneka Barbie dalam setahun.

"Kapasitas produksi setahun dengan investasi yang baru ini sekitar 3 juta boneka setiap minggu," ujar Vice President dan General Manager Mattel Roy Tandean di sela-sela acara peresmian tersebut.

Per 2021, produksi di PTMI mencapai 85 juta boneka dan aksesoris serta 118 juta mobil diecast Hot Wheels. Menurut Roy, angka tersebut bisa menjadi rujukan pihaknya dalam memproduksi boneka Barbie tahun ini dan tahun 2023.

"Tahun kemarin, kita buat sekitar 85 juta boneka barbie. Itu bisa menjadi rujukan produksi kita," tandas Roy.

Hanya saja, kata Roy, produksi mainan anak-anak tersebut memiliki musim tertentu. Dikatakan, terdapat fase musim puncak produksi dan fase musim rendah produksi.

"Puncak produksi, biasanya mulai bulan April atau Mei, sampai sekitar September atau Oktober dalam setahun," tandas Roy.

Dalam acara peresmian tersebut, hadir juga Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian, Reni Yanita; Executive Vice President and Global Head of Barbie and Dolls Portfolio, Lisa McKnight; President and Chief Commercial Officer, Steve Totzke; dan Senior Vice President, Global Manufacturing and Asia Operations, TH Soo.

PT Mattel Indonesia (PTMI) didirikan pada 8 Oktober 1992 di Cikarang, Jawa Barat, sebagai pabrik pertama Mattel di Indonesia. Dibangun di atas tanah seluas 45.000 meter persegi, pabrik PTMI Barat awalnya bertanggung jawab atas produksi boneka Barbie. Pada 2016, pabrik ini diubah menjadi pabrik diecast canggih yang kini dikenal sebagai MIDC (Mattel Indonesia Die-Cast).

Pabrik ini mulai berproduksi pada tahun 2017 dan sekarang menjadi produsen utama paket 5 mobil Hot Wheels secara global. Pada 1997, Mattel membuka Pabrik Timur PTMI sebagai perluasan dari lokasi semula. Pabrik Timur PTMI adalah produsen utama boneka Barbie di dunia. Pabrik Timur menempati tanah seluas 88.000 meter persegi. Hingga saat ini, di musim puncak, kedua pabrik tersebut mempekerjakan hingga sekitar 9.000 orang.

Sumber: BeritaSatu.com