Mattel: Industri Mainan Tahan Banting Hadapi Gejolak Ekonomi

Cikarang, Beritasatu.com - Vice President dan General Manager PT Mattel Indonesia (PTMI), Roy Tandean menegaskan bahwa industri mainan termasuk industri yang tahan banting terhadap gejolak ekonomi. Karena itu, pihaknya, tidak terlalu khawatir menghadapi tantangan resesi ekonomi tahun 2023 mendatang.

"Industri toys (mainan) menurut saya salah satu industri yang sangat resillient, tahan banting terhadap gejolak ekonomi. Meskipun dua tahun kemarin ada banyak sekali challenge, tetapi industri mainan tetap bagus," ujar Roy di sela-sela acara peresmian molding center baru untuk Barbie dan Hot Wheels di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (8/12/2022).

Menurut riset yang dilakukan the NPD Group di 12 negara, penjualan industri mainan meningkat sebesar 2%, mencapai US$ 36,7 miliar secara year-to-date hingga September 2022 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Penjualan naik 30% jika dibandingkan dengan US$ 28,3 miliar yang dihasilkan pada 2019 sebelum pandemi. Adapun mainan terlaris 2022 adalah Pokemon, diikuti oleh Star Wars, Barbie, Marvel Universe, dan Hot Wheels.

Roy mengakui pihaknya sudah melihat situasi pasar industri mainan termasuk di masa pandemi Covid-19. Dia pun optimistis menghadapi tahun 2023 mendatang.

PT Mattel Indonesia Bakal Produksi 3 Juta Boneka Barbie Per Minggu

"Saya sendiri masih cukup optimistis melihat kondisi pasar. Saya juga paham dengan adanya tekanan-tekanan makro ekonomi. Tetapi apa yang kami lihat sekarang ini saya rasa masih cukup positif," tandas dia.

Meskipun demikian, kata Roy, pihaknya tetap mengambil langkah-langkah antisipatif menghadapi ancaman ...

Sumber: BeritaSatu.com