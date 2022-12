Dibuka Melemah 0,49%, IHSG Turun ke Zona 6.700

Jakarta, Beritasatu.com – Ditutup melemah sebesar 14 poin (0,21%) ke level 6.804, IHSG turun ke zona 6.700 pada pembukaan sesi I, Jumat (9/12/2022). IHSG dibuka melemah 33,44 poin (0,49%) di posisi 6.770,78. IHSG awal perdagangan hari ini bergerak fluktuatif pada rentang 6.749 - 6.804.

Tercatat sebanyak 631,29 miliar saham telah diperdagangkan di menit-menit awal, dengan nilai perdagangan sebesar Rp 465,36 miliar dan frekuensi perdagangan baru mencapai 35.632 kali transaksi. Sebanyak 134 saham diperdagangkan mencatatkan kenaikan, 142 saham terkoreksi, dan 199 saham stagnan.

Nasdaq (1,13%) memimpin penguatan indeks-indeks Wall Street lainnya di Kamis (8/12/2022). Pelaku pasar kembali menimbang kemungkinan The Fed menurunkan kenaikan The Fed Rate dalam FOMC Desember 2022. Hal ini terkait dengan kenaikan U.S. Initial Jobless Claims ke 230 ribu pada pekan yang berakhir pada 3 Desember 2022 dari 226 ribu pada pekan sebelumnya.

Sebagai informasi, The Fed akan mengadakan pertemuan bulanan di 14 Desember 2022. Mayoritas pelaku pasar memperkirakan kenaikan The Fed Rate sebesar 50 bps pada pertemuan tersebut, turun 25 bps dari kenaikan dalam beberapa bulan terakhir.

Saham di Asia-Pasifik naik jelang data inflasi Tiongkok untuk November. Nikkei 225 Jepang naik 0,93%, sedangkan Topix bertambah 0,94%. Di Australia, S&P/ASX 200 naik tipis 0,33%. Kospi di Korea Selatan naik 0,28% sementara Kosdaq naik 0,67%. Indeks MSCI dari saham Asia-Pasifik di luar Jepang naik 0,2%.

Tiongkok diperkirakan akan merilis data inflasinya. Ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan inflasi konsumen naik 1,6% dibandingkan tahun lalu, sementara harga produsen turun 1,4%.

Sumber: Investor Daily