PTMI Target Ciptakan 2.500 Lapangan Kerja Baru

Cikarang, Beritasatu.com - PT Mattel Indonesia (PTMI) meresmikan ekspansi pabriknya di Indonesia berupa pembukaan molding center baru di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (8/12/2022). PTMI menargetkan terciptanya sekitar 2.500 lapangan kerja baru.

Vice President dan General Manager Mattel, Roy Tandean mengatakan PTMI sudah beroperasi selama 30 tahun di Indonesia atau sejak 8 Oktober 1992. Ekspansi pabrik baru ini, kata Roy, untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi boneka Barbie dan mobil diecast Hot Wheels dari Mattel.

“Saat ini sudah ada 9.000 karyawan yang kini bekerja di pabrik Mattel Indonesia selama musim puncak dan dengan ekspansi pabrik ini, kita targetkan dapat menciptakan sekitar 2.500 lapangan kerja,” kata Roy dalam acara itu.

Hadir Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, Kementerian Perindustrian Reni Yanita, Executive Vice President and Global Head of Barbie and Dolls Portfolio Lisa McKnight, President and Chief Commercial Officer Steve Totzke, dan Senior Vice President, Global Manufacturing and Asia Operations T.H. Soo.

Dibangun di atas tanah seluas 45.000 meter persegi, pabrik Barat awalnya bertanggung jawab atas produksi boneka Barbie. Pada 2016, pabrik ini diubah menjadi pabrik die-cast canggih yang kini dikenal sebagai MIDC (Mattel Indonesia Die-Cast).

Pabrik ini mulai berproduksi pada 2017 dan sekarang menjadi produsen utama paket lima mobil Hot Wheels secara global. Pada 1997, Mattel membuka pabrik timur sebagai perluasan dari lokasi semula. Pabrik timur PTMI adalah produsen utama boneka Barbie di dunia. Pabrik timur menempati sebidang tanah seluas 88.000 meter persegi. Hingga saat ini, di musim puncak, kedua pabrik tersebut mempekerjakan hingga sekitar 9.000 orang.

