GoTo Financial Menang Dua Penghargaan dariThe Asian Banker

Jakarta, Beritasatu.com - GoTo Financial (GTF), bagian dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) berhasil memenangkan 2 penghargaan di ajang Excellence and Strongest Banks in Asia Awards 2022. Penghargaan ini diadakan The Asian Banker, platform terkemuka di industri perbankan dan jasa keuangan yang berbasis di Singapura.

Excellence and Strongest Banks in Asia Awards 2022 diberikan kepada 22 bank terkuat pada 2022 setelah menganalisis data 500 bank dari kawasan Asia, Timur Tengah, dan Afrika.

Penghargaan pertama yang diterima GoTo Financial adalah Best Digital Wallet in Indonesia (Dompet Digital Terbaik di Indonesia) untuk GoPay. Menurut riset dari InsightAsia yang dilakukan pada Oktober 2022, GoPay menjadi pemimpin pasar e-wallet di Indonesia dengan lebih dari 71% pengguna setia menggunakan sejak lebih dari 5 tahun terakhir. GoPay berhasil meraih kepercayaan tertinggi dari konsumen dengan tingkat kepuasan di angka 84% dari pengguna.

“Sebagai salah satu brand dompet digital yang pertama hadir di Indonesia, kami bangga dapat terus menyaksikan transformasi pembayaran digital hingga titik ini. Sejalan dengan misi GoTo Financial, kami harap maraknya penggunaan pembayaran digital termasuk e-wallet dapat membuka akses masyarakat menuju layanan keuangan lainnya,” jelas Head of Consumer Payments GoTo Financial Sudhanshu Raheja secara tertulis, Jumat (9/12/2022).

Penghargaan berikutnya diraih diraih Midtrans, solusi bisnis dari GoTo Financial, sebagai Best Merchant Service in Indonesia (Layanan Usaha Terbaik di Indonesia). Sebagai layanan payment gateway yang berizin dan diawasi Bank Indonesia, Midtrans senantiasa mendukung pelaku bisnis mengembangkan bisnis mereka.

Dengan akses ke 25 metode pembayaran, Midtrans hadir membantu pelaku usaha untuk memproses transaksi dan memudahkan proses verifikasi pembayaran. Dengan begitu merchant dapat fokus dalam ekspansi bisnisnya. Metode pembayaran yang dapat diakses meliputi GoPay dan uang elektronik lainnya, transfer bank, kartu debit, kartu kredit, akun virtual, QRIS, dan pembayaran di minimarket.

Sumber: Investor Daily