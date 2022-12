Anak Usaha Telkom Bidik Dua Segmen Internet di 2023

Jakarta, Beritasatu.com - IndiHome sebagai salah satu anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk (Telkom) optimistis bisa menjadi bagian untuk memajukan perekonomian di 2023.

VP Marketing Management Telkom Indonesia, E Kurniawan menjelaskan, permintaan akses internet di Indonesia terus meningkat pesat setiap tahunnya. Meski saat ini sudah masuk era post pandemic, namun kebutuhan akses internet akan terus melekat menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat Indonesia.

"Data dari IndiHome pemakaian internet dengan menggunakan jaringan fiber optic mencapai 60 petabyte atau 60 juta gigabyte setiap harinya, dengan device connected 183 Juta. Customer behaviour ini tidak berubah saat pandemi dan pascapandemi, artinya masyarakat sudah masuk digital lifestyle, dimana kebutuhan Internet menjadi sesuatu yang dibutuhkan,” papar Kurniawan, seperti dilansir dari Antara, Sabtu (10/12/2022).

Kurniawan mengatakan, IndiHome optimis industri telekomunikasi akan tetap naik dan menjadi bagian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Perluasan area fixed broadband tetap akan dilakukan tahun 2023 di seluruh wilayah di Indonesia khususnya untuk area KTI, Kalimantan, Sumatera dan Jawa Barat. Disamping market demand yang masih tinggi, juga menjadi salah satu misi IndiHome untuk memberikan kesetaraan akses digital sebagaimana di tekankan Presiden Jokowi di G-20 kemarin," imbuhnya.

Secara layanan internet di Indonesia, ranking speed nasional akan terus meningkat seiring program New High Speed Same Price (New HSSP), yaitu dengan menaikan kecepatan pelanggan eksisting sesuai berdasarkan harga yang dibayarkan pelanggan menjadi di atas 40 Mbps sampai ke 300 Mbps.

Pelanggan IndiHome dengan segmen yang bervariasi dengan tujuan penggunaan yang berbeda akan dimanjakan dengan 5 layanan add on yaitu Ultra Wifi, Streamax, Upload Booster, IH Eazy, Speed on Demand Ultra Wifi adalah solusi perluasan coverage wifi (lebih dari 60 meter) bagi pelanggan IndiHome atau WMS berupa penambahan perangkat di lokasi nya dengan experience seamless roaming ketika berpindah ruangan dan kemudahan dalam mengoperasikan.

Terkait dengan layanan connectivity, IndiHome akan menyasar dua segmen besar yaitu low affordability market dan high-end market dengan 2 layanan yaitu paket Jitu untuk low affordability, dan high speed internet sampai dengan kecepatan 300 Mbps untuk segmen yang lebih tinggi.

Kurniawan memastikan, kedua layanan tersebut akan dinikmati oleh pelanggan dengan harga yang sangat kompetitif dan bersahabat.

"IndiHome sangat optimis untuk menyongsong tahun 2023, dan sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan perusahaan, para kreator, maupun entitas lainnya, dan dengan demand yang meningkat pula,” pungkas Kurniawan.

Sumber: ANTARA