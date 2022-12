Wartawannya Mogok Kerja, Ini Cara New York Times Memberitakannya

New York, Beritasau.com - Wartawan dan editor di The New York Times melakukan mogok kerja selama satu hari pada hari Kamis (8/12/2022) lalu karena masalah perpanjangan kontrak yang gagal menemui kesepakatan.

New York Times melaporkan sendiri mogok kerja yang dilakukan karyawan mereka secara berimbang di medianya sendiri. Dalam artikel yang berjudul "New York Times Union Holds One-Day Strike" (Serikat Pekerja New York Times Mogok Kerja Satu Hari), media yang telah menyabet 132 penghargaan Pulitzer itu melaporkan isu yang mengancam kelangsungannya sendiri dengan berimbang. Tuntutan karyawan diberitakan secara proporsional, begitu pula dengan sudut pandang perusahaan. Namun, tidak seperti biasanya, tidak ada nama penulis (byline) dalam artikel itu. Hanya tertulis, "By The New York Times" di kolom byline.

Mogok kerja terjadi karena masalah kontrak. Kontrak antara The New York Times dan serikat pekerja The New York Times Guild berakhir pada Maret 2021, dan sejak itu, sekitar 40 sesi tawar-menawar telah diadakan sejak itu. Negosiator gagal mencapai kesepakatan tentang gaji, kesehatan dan tunjangan pensiun, dan masalah lainnya.

Menurut The Times, perusahaan menawarkan kenaikan 5,5% kepada karyawan jika kesepakatan tercapai, bersama dengan kenaikan 3% pada tahun 2023 dan 2024, dan bonus retroaktif 4%. Serikat pekerja menginginkan kenaikan 10% saat kontrak diratifikasi, kenaikan 5,5% pada tahun 2023 dan 2024, dan bonus retroaktif 8,5%.

Lebih dari 1.100 karyawan melakukan aksi mogok selama 24 jam, pertama kalinya dalam empat dekade terakhir. Serikat pekerja mewakili sekitar 1.450 karyawan di ruang redaksi, periklanan, dan area lain di perusahaan. Lebih dari 1.800 orang bekerja di ruang redaksi The Times.

Dalam sebuah pernyataan pada Rabu malam, serikat pekerja menuduh The Times melakukan tawar-menawar dengan itikad buruk.

"Proposal upah mereka masih gagal memenuhi kondisi ekonomi, tertinggal jauh di belakang tingkat inflasi dan rata-rata kenaikan upah di AS," kata serikat pekerja dalam artikel yang juga dimuat perusahaan New York Times.

Dalam sebuah catatan ke ruang redaksi, Joe Kahn, editor eksekutif The ...

Sumber: The New York Times