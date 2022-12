Bunga The Fed Naik, Integra Indocabinet Revisi Target Penjualan

Jakarta, Beritasatu.com - Emiten furnitur, PT Integra Indocabinet Tbk (WOOD) menurunkan target penjualan pada tahun ini menjadi sebesar minus 10%. Pasalnya, penjualan segmen building component memiliki korelasi yang tinggi dengan pasar properti. Sebelumnya, Integra Indocabinet menargetkan pertumbuhan penjualan sebesar 25%.

Direktur PT Integra Indocabinet Tbk, Wang Sutrisno mengatakan, penurunan target penjualan dilakukan perseroan merujuk pada kenaikan suku bunga The Fed.

"Penjualan perseroan sendiri didominasi ekspor terutama ke pasar AS dan dengan mempertimbangkan tingkat suku bunga kredit perumahan AS yang mencapai lebih dari 6% dan persediaan barang yang berlebih dengan biaya tinggi pada level distributor di pasar AS menyebabkan permintaan produk building component melambat," kata Sutrisno, di Jakarta, Minggu (11/12/2022).

Menurut Sutrisno, mempertimbangkan berbagai kondisi yang ada, perseroan memutuskan untuk menurunkan target penjualan sebesar minus 10% yoy.

"Namun, dengan adanya penurunan target tersebut, perseroan tidak terdapat dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha perseroan,” ungkapnya.

Pada laporan keuangan WOOD hingga kuartal III-2022, tercatat pendapatan perseroan sebesar Rp 3,89 triliun atau angka tersebut meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar Rp 3,52 triliun.

Penjualan Integra Indocabinet masih didominasi oleh penjualan ekspor, yang terdiri dari penjualan building component sebesar Rp 2,41 triliun, set up Rp 789,35 miliar, dan knock down Rp 519,31 miliar.

Sementara, dari sisi bottom line, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat melemah 14,84% menjadi Rp 300,67 miliar per akhir September 2022.

