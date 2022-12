Investor Wait and See Data dari AS, IHSG Dibuka Melemah

Jakarta, Beritasatu.com – Ditutup melemah sebesar 89 poin (1,31%) ke level 6.715, IHSG kembali merosot ke zona 6.600 pada pembukaan sesi I, Senin (12/12/2022). IHSG dibuka melemah 33,16 poin (0,48%) ke 6.679,13. IHSG awal perdagangan hari ini bergerak fluktuatif pada rentang 6.641-6.716.

Tercatat sebanyak 958,44 miliar saham telah diperdagangkan di menit-menit awal, dengan nilai perdagangan sebesar Rp 503,18 miliar dan frekuensi perdagangan baru mencapai 60.548 kali transaksi. Sebanyak 169 saham diperdagangkan mencatatkan kenaikan, 229 saham terkoreksi, dan 189 saham stagnan.

Minimnya sentimen di awal pekan, membuat investor segera mengantisipasi rilis data headline inflation AS November pada Selasa waktu setempat. IHSG pada hari Jumat ditutup melemah mendekati level 6.700, karena semua sektor mencatatkan penurunan, dengan energi mengalami penurunan sebesar 2,6% yang menyebabkan pelemahan sektoral. Di tengah berbagai sentimen, riset NHKSI memproyeksikan bahwa IHSG hari ini berpeluang untuk mengantisipasi technical rebound.

Indeks Harga Produsen (PPI Final Demand) di AS bulan November naik moderat menjadi 0,3% (versus survei 0,2%). Lebih detail, kenaikan itu menjadi kenaikan PPI tahunan terendah dalam 1,5 tahun. Investor mengambil sikap wait and see investor jelang rilis Inflasi AS November yang akan diumumkan Selasa waktu setempat dan Keputusan Suku Bunga the Fed keesokan harinya. Di tengah membaiknya sentimen, sebuah survei dari University of Michigan menunjukkan bahwa Inflasi 1 Tahun turun ke level terendah dalam 15 bulan. Selain itu, data Headline Inflation pada hari Selasa akan memberikan petunjuk baru untuk kebijakan moneter Fed.

Wall Street berakhir melemah pada pedagangan Jumat (9/12/2022). Karena investor menilai data ekonomi dan menunggu potensi kenaikan suku bunga 50 basis poin oleh Federal Reserve AS pada pertemuan minggu depan.

S&P 500 turun 0,73% untuk mengakhiri sesi di 3.934,38 poin. Nasdaq melemah 0,70% menjadi 11.004,62 poin. Sementara Dow Jones Industrial Average terkoreksi 0,90% menjadi 33.476,46 poin.

Saham di Asia-Pasifik turun pada Senin karena investor menantikan pertemuan Fed dan data inflasi AS minggu ini. Di Australia, S&P/ASX 200 turun 0,79%. Nikkei 225 Jepang turun 0,43% pada awal perdagangan, sedangkan Topix turun 0,27%.

Benchmark Korea Selatan Kospi turun 0,62%, dan Kosdaq turun 0,51%. Indeks MSCI untuk saham Asia-Pasifik di luar Jepang tergelincir 0,53%.

Sumber: Investor Daily