Dorong Daya Saing, BI Siapkan Transformasi UMKM Hijau

Jakarta, Beritasatu.com - Bank Indonesia (BI) berupaya menyiapkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk bertransformasi mendukung ekonomi berkelanjutan sejalan dengan fokus Presidensi G-20.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono mengatakan, pengembangan UMKM Hijau merupakan salah satu inisiatif dalam framework Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Hijau Bank Indonesia. Upaya dan proses transformasi hijau Bank Indonesia diterapkan baik dari sisi kebijakan dan kelembagaan.

“Dari sisi kebijakan, Bank Indonesia mendorong terciptanya pembiayaan berwawasan lingkungan (green financing) melalui penerbitan peraturan rasio Green Loan to Value (LTV)/Financing to Value (FTV), Green Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), serta mengembangkan instrumen pasar uang hijau,” ucapnya dalam Seminar Transformasi Menuju UMKM yang Mendukung Ekonomi Berkelanjutan, Senin (12/12/2022).

Lebih lanjut, dari sisi kelembagaan, Bank Indonesia berupaya dan berproses untuk melanjutkan transformasi dari aspek tata kelola, manajemen risiko, strategi serta performance indikator hijau.

Hal ini menunjukkan komitmen Bank Indonesia untuk mengawal transformasi hijau dari semua aspek sehingga dapat pula menjadi best practice kelembagaan sekaligus bank sentral hijau.

Sebagai informasi, saat ini BI bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) menyusun Kajian Model Bisnis Pengembangan UMKM Hijau.

Kajian tersebut berisi kerangka pengembangan serta strategi implementasi model bisnis yang berfokus pada sektor pertanian dan kerajinan dengan cakupan antara lain identifikasi definisi, kriteria, dan indikator, penyusunan dan analisa model bisnis UMKM hijau, serta strategi dan rekomendasi untuk implementasi program.

“Kajian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam mengimplementasikan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah hijau sekaligus dapat menjadi rekomendasi dan referensi bagi otoritas terkait, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan kebijakan dan mengimplementasikan program pengembangan UMKM Hijau,” ungkapnya.

Sumber: Investor Daily