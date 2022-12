Fenomena Santa Claus Rally Ramaikan IHSG Jelang Akhir Tahun

Jakarta, Beritasatu.com - Menjelang akhir tahun 2022, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan diwarnai santa claus rally. Ini juga menjadi salah satu fenomena yang mempengaruhi gerak IHSG selain Window Dressing.

CEO Sucor Sekuritas, Bernadus Wijaya mengungkapkan, peluang santa claus rally bisa dilihat dari penambahan lapangan pekerjaan baru di AS sebesar 496.000, penambahan ini lebih tinggi dari angka konsensus sebesar 400.000. Selain itu, inflasi AS di bulan Oktober mengalami penurunan dari 8,2% menjadi 7,2%.

Sedangkan dari dalam negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus neraca perdagangan pada Oktober 2022 mencapai US$ 5,67 miliar. Ekspor Indonesia pada Oktober 2022 tumbuh 12,30% (year on year) menjadi US$ 24,81 miliar dibandingkan bulan sebelumnya ada kenaikan sebesar 0,13%.

"Kondisi ekonomi global akan mengalami tantangan pada tahun 2023, dimana IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2023 dari yang sebelumnya 2,9% menjadi 2,7%,” jelas Bernadus, Senin (12/12/2022).

Lebih lanjut, ekonom Sucor Sekuritas Ahmad Mikail mengungkapkan walaupun ekonomi Amerika melambat, IMF masih sangat optimis ekonomi akan tumbuh stabil di 2023 untuk emerging market economy. Terlebih Tiongkok saat ini sedang mempertimbangkan pembukaan kembali (reopening) ekonominya di tahun depan

"Jika ini terjadi, maka ekspor Indonesia akan tumbuh 30% hingga 40%," ungkapnya.

Ia juga menyebutkan, meski secara finansial sektor Indonesia dikuasai oleh investor-investor asing, terutama bond market dari Amerika dan Eropa. Tetapi dari real sector, dari sisi investasi dan ekspor saat ini Indonesia sudah lebih dekat ke Tiongkok. Meskipun pelemahan ekonomi global membuat volume ekspor impor dunia melambat.

"Namun bagi negara yang ekonomi, ekspor dan investasi nya lebih dekat ke Tiongkok, ketika negara itu reopening ekonomi dan mata uangnya mengalami penguatan, ini menjadi efek positif untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia dan penguatan nilai rupiah, termasuk IHSG,” ujarnya.

Disisi lain, Ahmad Mikail optimis bahwa Indonesia akan selamat dari jurang resesi. Seiring dengan kemampuan ekspor Indonesia yang lebih tinggi ketimbang impor. Dengan demikian, current account surplus akan membawa pertumbuhan ekonomi lebih kuat.

Untuk para investor, Ahmad menyarankan untuk cermati sektor yang memberikan peluang pertumbuhan pada 2023 mendatang. Salah satunya yakni sektor emas yang harganya diprediksi akan naik US$ 2.300 per troy ounce.

"Selain itu, jika The Fed memotong suku bunga 200 basis poin, maka kemungkinan 2023 tingkat suku bunga kita di level 4%, sektor perbankan dan properti akan diuntungkan, karena pertumbuhan kredit akan naik dan likuiditas akan bertambah,” pungkasnya.

