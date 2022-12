Kemilau Emas Redup Jelang Pengumuman Inflasi dan Fed

Chicago, Beritasatu.com- Harga emas melemah pada Senin (12/12/2022) karena investor menunggu data inflasi Amerika Serikat (AS) dan keputusan kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed) Rabu (14/12/2022).

Harga emas di pasar spot turun 0,93% menjadi US$ 1.779,99 per ons dan harga emas berjangka AS tergelincir 1,04% menjadi US$ 1.791,8.

BACA JUGA

Meski Naik, Harga Emas Masih di Bawah Level Psikologis

"Harga emas melemah menjelang pertemuan Fed dan beberapa hari ke depan akan sangat fluktuatif," kata analis strategi pasar RJO Futures, Daniel Pavilonis.

Bank sentral AS diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin pada pertemuan terakhir tahun 2022 yang dijadwalkan pada 13-14 Desember.

Bank Sentral Eropa dan Bank Inggris juga akan mengumumkan keputusan suku bunga minggu ini.

Suku bunga yang lebih rendah cenderung meningkatkan daya tarik emas karena menurunkan biaya peluang memegang komoditas ini yang tidak memberikan imbal hasil.

Data Jumat pekan lalu menunjukkan harga produsen AS November, naik dari yang diharapkan sehinngga memperkuat pandangan bahwa Fed harus mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama.

Investor saat ini fokus pada laporan indeks harga konsumen (CPI) AS November yang akan dirilis Selasa.

BACA JUGA

Kenaikan Suku Bunga The Fed Dorong Penguatan Dolar AS

"Menjelang rilis data utama, kekuatan pasar saat ini akan diuji pada level suppot minggu lalu US$ 1.765," kata Kepala Strategi Komoditas Saxo Bank Ole Hansen.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen pada Minggu memperkirakan penurunan inflasi AS pada tahun 2023.

Sementara harga perak di pasar spot merosot 0,72% menjadi US$ 23,30 per ons. Platinum turun 2,04% menjadi US$ 1.001,43 per ons dan paladium ambles 3,3% menjadi US$ 1.886,84.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: CNBC